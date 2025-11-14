Loạt yếu tố hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng

Trong báo cáo vĩ mô và chiến lược mới đây, Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) đánh giá rằng mức phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng của Việt Nam khá lớn, do đó, Việt Nam cần phát triển thị trường tài chính để phát triển bền vững.

Với mục tiêu tới năm 2030, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP (từ mức hiện tại là 68%), Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp từ chính sách đến hạ tầng, nâng cao tiêu chuẩn quản trị công ty, và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin và đầu tư.

Điển hình như đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết có quy mô lớn thực hiện công bố báo cáo tài chính theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn của OECD cho các công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, với lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, mục tiêu tới năm 2030 kỳ vọng đạt được những bước tiến xa hơn khi được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi bậc cao và hướng tới MSCI xếp hạng thị trường mới nổi.

Mirae Asset cho biết từ 2026–2027, Việt Nam sẽ tiến hành rà soát quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mở rộng các ngành nghề không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Đến năm 2027, trọng tâm là phát triển hạ tầng thanh toán và bù trừ tiên tiến, bao gồm cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

﻿Giai đoạn 2026–2030, Việt Nam hướng tới phát triển thị trường ngoại hối, cho phép các công cụ phòng ngừa rủi ro và giao dịch hoán đổi linh hoạt hơn.

Với thị trường trái phiếu, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần tăng lên 25% GDP vào năm 2030. Để đạt được điều này, Việt Nam đang thực hiện các cải cách về quy định thị trường và tăng cường tính minh bạch nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Bối cảnh thuận lợi cho một thị trường chứng khoán sôi động﻿

Theo nhóm phân tích Mirae Asset, bối cảnh hiện tại đang tạo ra những điều kiện khá thuận lợi cho một thị trường chứng khoán sôi động hơn trong thời gian tới. Năm 2025 đã ghi nhận loạt thương vụ IPO quy mô lớn từ lĩnh vực Bất động sản và Chứng khoán và bước sang năm 2026, nhiều doanh nghiệp tiếp tục lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Một yếu tố hỗ trợ đáng chú ý là Nghị định 245/2025/NĐ-CP, theo đó các thủ tục niêm yết được đơn giản hóa đáng kể và thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO đã được rút ngắn từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, qua đó góp phần thúc đẩy nguồn cung chất lượng và tăng độ hấp dẫn của thị trường.

Song song với làn sóng IPO, các yếu tố khác trên thị trường cũng cho thấy tiềm năng đáng kể. Tính đến tháng 10/2025, tổng số lượng tài khoản chứng khoán đã vượt 11,3 triệu, chủ yếu nhờ sự gia tăng nhanh của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Cơ cấu giao dịch cũng có sự chuyển dịch đáng chú ý khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng mạnh từ tháng 5/2025. Trong 10 tháng đầu năm, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước chiếm tới 36%, trong khi tỷ trọng giao dịch của khối ngoại giảm còn 11%. Điều này phản ánh vai trò ngày càng lớn của dòng tiền nội, đặc biệt từ các tổ chức tài chính trong nước.

Song song với đó, các công ty chứng khoán cũng đẩy mạnh tăng vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn được củng cố bởi mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn so với nhiều thị trường trong khu vực, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và ROE duy trì ở mức cao. Hiện VN-Index đang giao dịch quanh mức P/E 15,5 lần, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh định giá trong các chu kỳ thị trường trước đây (trên 20 lần), qua đó mở ra dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tới.