Lọc hóa dầu Bình Sơn bị cảnh cáo vì chậm nộp hồ sơ khai thuế

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1475/QĐ-DNL của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Do có tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, nên Lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ bị áp dụng hình thức xử phạt là phạt cảnh cáo.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 30/10/2025 vừa qua, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hoàn tất phân phối hơn 1,9 tỷ cổ phiếu cho 26.870 cổ đông, còn lại 7.193 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý IV/2025.

Trong đó, doanh nghiệp đã phát hành hơn 930,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 9.301,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (sau trích lập các quỹ theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua).

Đồng thời, doanh nghiệp còn phát hành gần 976,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100: 31,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 31,5 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 9.766,6 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty mẹ Lọc hóa dầu Bình Sơn đã kiểm toán.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng từ hơn 3,1 tỷ cổ phiếu lên hơn 5 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 31.005 tỷ đồng lên gần 50.073 tỷ đồng.



