Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng

29-09-2025 - 10:15 AM | Xã hội

Trận lốc quét qua một số xã ở Ninh Bình để lại hậu quả nặng nề, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, khiến 6 người chết và 7 người bị thương.

Ngày 29/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, khoảng 3-5h cùng ngày, cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thông tin ban đầu, cơn lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập một số ngôi nhà, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Một ngôi nhà đổ sập sau trận lốc ở tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số nhà, 1 người tử vong.

Tại tổ 3 xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Rạng sáng nay, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền nước ta gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ của các tỉnh thành miền Trung, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng- Ảnh 2.

Cây cối, nhà cửa đổ sập tại Ninh Bình.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Minh Tuệ/VTC News

