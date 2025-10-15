Logitech “chạm’ đến cảm xúc với giải thưởng Inspirational Brand Award như thế nào

Giải thưởng APEA, do Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân – tổ chức, nhằm đề cao tinh thần đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hạng mục Inspirational Brand Award đặc biệt dành cho những doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, được người tiêu dùng và công chúng tin tưởng, ủng hộ.

Chiến dịch POP Icon Keys: Bản giao hưởng sắc màu giữa "tech" và thời trang

Yếu tố then chốt giúp Logitech chinh phục ban giám khảo chính là sự đầu tư nhất quán vào ngành hàng lifestyle (phong cách) và các chiến dịch truyền thông đột phá. Chiến dịch ra mắt sản phẩm POP Icon Keys vào tháng 10/2024 được đánh giá là một sự kết hợp ấn tượng, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn mở rộng ra phong cách sống.

Sự kiện ra mắt POP Icon Keys với sắc màu thời trang.

Đứng đằng sau sự kiện là đạo diễn Henri Hubert, biểu tượng thời trang hơn 40 năm kinh nghiệm, đạo diễn, mang lại một dấu ấn đậm chất nghệ thuật. Chương trình đã tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ – đối tượng chiến lược của Logitech trong ngành hàng lifestyle.

Với màn hợp tác "đỉnh cao": Logitech bắt tay cùng Clinique – thương hiệu mỹ phẩm cao cấp thuộc tập đoàn Estée Lauder (Mỹ), sự kiện tạo ra lời khẳng định về "phong cách" với việc kết hợp giữa 4 màu sắc của bàn phím POP Icon với 4 bảng màu tương ứng của Clinique - đã tạo nên những "cặp đôi" sản phẩm độc đáo, mang đến trải nghiệm đồng điệu giữa công nghệ và phong cách cá nhân.

Chương trình thời trang phong cách "work newbies" được chỉ đạo bởi Henri Hubert, một đạo diễn, một biểu tượng trong ngành thời trang.

Điểm nhấn là màn trình diễn thời trang freestyle với sự góp mặt của 12 "work newbies" – chính là những khách hàng mục tiêu của sản phẩm. Cũng như 4 workstations (không gian làm việc) thể hiện đúng cuộc sống của các "work newbies" từ làm việc tại nhà, tại công sở, quán café, cũng như trong chuyến đi.

Không chỉ dừng lại ở sự kiện ra mắt, Logitech còn tổ chức 5 hoạt động kích hoạt thương hiệu trong 15 ngày, tiếp cận hơn 70.000 khách hàng, tạo nên một cuộc trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại trường đại học và những ngày hội công nghệ, cũng như chương trình trưng bày kéo dài 3 tháng tại cửa hàng Clinique (tại trung tâm thương mại) và chuỗi cửa hàng thời trang Cara Club ở TP.HCM.

Sự nhất quán chiến lược của Logitech không chỉ thể hiện qua các hoạt đồng trong dòng sản phẩm lifestyle, mà còn ở các dòng sản phẩm nổi tiếng khác như: dòng sản phẩm công thái học – với bàn phím Wave Keys và chuột Lift Vertical Ergonomic. Trong đó, yếu tố ghi điểm mạnh mẽ với ban giám khảo là chiến dịch Friday Wellness – minh chứng cho cam kết bền vững của Logitech với cộng đồng tại Việt Nam.

Khởi nguồn từ thông điệp của dòng sản phẩm công thái học của Logitech "Khi cảm thấy tốt hơn, bạn sẽ làm việc tốt hơn", Logitech đã tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và thể chất, được đồng hành bởi tổ chức phi chính phủ Global Wellness Day (với Henri Hubert là đại diện tại Việt Nam), diễn ra hàng quý từ tháng 11/2024. Chuỗi hoạt động này phản ánh trực tiếp triết lý thiết kế của Logitech, đặc biệt là dòng sản phẩm công thái học lấy sự thoải mái của người dùng làm yếu tố hàng đầu.

Giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" là quả ngọt từ một hành trình dài hơi

Logitech đã định nghĩa lại phong cách làm việc hiện đại và duy trì sức hút của các dòng sản phẩm chủ lực.

Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam của Logitech tại lễ trao giải.

Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam của Logitech, chia sẻ thêm về các hoạt động gần đây: "Ngày hội Logitech G Play vào 18/9/2025 đã ra mắt hàng loạt sản phẩm gaming đột phá. Và ngày 9/10 vừa qua, họp báo mang phong cách workshop ra mắt chuột cao cấp Logitech MX Master 4 – một chuẩn mực điều khiển mới. Sự kiện được kết nối trực tiếp với những câu chuyện ‘The Masters’ đầy cảm hứng của các nhân vật sáng tạo hàng đầu: TK Nguyễn, Bnuts, Nguyễn Kiêm Phong, Hải Võ và Nguyễn Hồng Phúc. Công việc của họ càng được tối ưu hơn khi sử dụng một thiết bị như MX Master 4, vốn được thiết kế giao quyền cho người dùng làm chủ thiết bị, làm chủ tình huống một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Tất cả những hoạt động này đã tạo nên một hệ sinh thái thương hiệu toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ người dùng văn phòng, những người hoạt động sáng tạo nội dung, đến các game thủ chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải, niềm vui của Logitech được chia sẻ cùng nhiều nhân vật nổi tiếng và đối tác thân thiết trong thị trường, bao gồm: DJ Bnuts, Hải Võ, Henri Hubert, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Kiêm Phong, Jacklyn Chia, Mai Tuyết, Nguyễn Cẩm Vân, Lê Thanh Quang và TK Nguyễn.

Giải thưởng này không chỉ vinh danh nỗ lực của Logitech tại thị trường Việt Nam mà còn khẳng định rằng thiết bị công nghệ không chỉ là công cụ, mà đã trở thành nguồn cảm hứng, phong cách sống và là sợi dây kết nối giữa những con người.