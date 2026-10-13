Lời cảnh báo đến tất cả các gia đình đang dùng viên giặt xả: Một người phụ nữ suýt bị mù!

Chỉ cần thả một viên nhỏ gọn vào máy giặt là xong toàn bộ công đoạn làm sạch, viên giặt tẩy hay viên giặt xả nhanh chóng trở thành "cứu tinh" trong nhiều gia đình hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau sự tiện lợi ấy lại ẩn chứa rủi ro hóa chất cực kỳ lớn đối với sức khỏe nếu không cẩn thận khi dùng. Sự việc xảy ra với gia đình ông Tôn (Chiết Giang, Trung Quốc) mới đây đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Đêm trước Tết Trung thu, vợ ông Tôn đang chuẩn bị giặt quần áo thì thấy hai viên giặt bị dính chặt vào nhau do độ ẩm cao. Như thói quen, bà Tôn dùng tay giật mạnh để tách rời chúng ra. Ngay lập tức, lớp màng mỏng bị xé rách dưới áp lực đột ngột, làm toàn bộ dung dịch tẩy rửa nồng độ cao bắn thẳng vào mắt bà. Ban đầu, người phụ nữ này chỉ nghĩ đơn giản đi rửa nước sạch là xong. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội nhanh chóng kéo đến sau đó, toàn bộ mắt phồng rộp và mất thị lực.

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Ông Tôn thấy vậy mới vội vã đưa vợ đến thẳng phòng cấp cứu. Tại đây, bác sĩ tiến hành rửa mắt chuyên sâu và chẩn đoán bà bị ăn mòn một phần giác mạc do bỏng hóa chất kiềm nặng. Bệnh nhân được kê đơn phác đồ thuốc điều trị tích cực để bảo vệ mô mắt. Dù được cứu chữa kịp thời và thị lực dần hồi phục, nhưng hành trình điều trị vô cùng khốn đốn khi mắt nạn nhân vẫn liên tục bị mờ nhòe, hầu như không nhìn thấy gì trong những ngày tiếp theo.

Đây không phải là trường hợp hy hữu. Cô Vương (Hàng Châu, Trung Quốc) cũng từng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng hóa chất giác mạc mắt phải do viên giặt phát nổ bắn vào, khiến thị lực sụt giảm nghiêm trọng xuống chỉ còn 0,06. Câu chuyện của bà Tôn và cô Vương nhắc nhở chúng ta cần phải cẩn trọng hơn khi dùng hoắ chất tẩy rửa, nhất là viên giặt tẩy đa năng.

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng viên giặt xả

Trả lời về nguyên nhân vì sao viên giặt lại gây độc tính cao cho mắt đến vậy, bác sĩ Vương Kiệt (Wang Jie), Trưởng khoa Nhãn khoa, Bệnh viện Trung Sơn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) giải thích: "Nước giặt thông thường chỉ chứa từ 10% đến 20% thành phần hoạt tính. Trong khi đó, nồng độ chất hoạt động bề mặt và chất kiềm trong các viên giặt tẩy dạng gel đậm đặc có thể lên tới hơn 80%.

Bề mặt giác mạc người hoàn toàn thiếu lớp sừng bảo vệ. Các thành phần kiềm đậm đặc trong viên giặt khi chạm vào mắt sẽ không làm đông vón mô ngay như axit mà liên tục thẩm thấu cực nhanh, ăn mòn biểu mô giác mạc chỉ trong vài phút. Hậu quả là gây bỏng hóa chất nặng, khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội, sợ ánh sáng và suy giảm thị lực tức thì".

Để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai nạn nguy hiểm, bác sĩ Vương cũng đưa ra lời khuyên vè 5 sai lầm nghiêm trọng khi dùng viên giặt tẩy như sau:

1. Cầm viên giặt khi tay đang ướt

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Lớp màng ngoài của viên giặt tẩy dễ mềm và rách ngay khi gặp nước. Cầm viên giặt bằng tay ướt làm hóa chất đậm đặc dễ dính trực tiếp lên da gây đỏ rát, ngứa ngáy, hoặc vô tình quệt lên mắt gây tổn thương nghiêm trọng.

- Cách dùng đúng: Lau khô tay hoàn toàn trước khi lấy viên giặt tẩy và tránh bóp mạnh.

2. Cắt, chọc thủng hoặc bóp vỡ viên giặt xả

Cố tình chọc vỡ viên giặt để xà phòng tan nhanh là suy nghĩ sai lầm. Dung dịch kiềm nồng độ cao bên trong có thể bắn văng vào mắt, dính lên da hoặc bắn vào miệng gây ho sặc, bỏng niêm mạc và kích ứng đường hô hấp.

- Cách dùng đúng: Cho nguyên viên giặt tẩy vào lồng giặt theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cắt hay chọc thủng vỏ.

3. Dùng quá nhiều viên giặt cho một mẻ đồ

Cho quá nhiều viên giặt khiến hóa chất dư thừa bám lại trên sợi vải. Lượng cặn này cọ xát liên tục với cơ thể sẽ khiến người có làn da nhạy cảm dễ bị ngứa ngáy, mẩn đỏ và viêm da.

- Cách dùng đúng: Dùng đúng số lượng viên giặt tẩy ghi trên bao bì tương ứng với lượng quần áo.

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4. Để viên giặt trong tầm tay trẻ nhỏ

Các loại viên giặt có màu sắc rực rỡ rất giống kẹo hay đồ chơi. Trẻ cắn hoặc nuốt phải sẽ bị bỏng đường tiêu hóa, nôn ói, khó thở, hoặc bị tổn thương mắt nghiêm trọng nếu bóp vỡ làm hóa chất bắn vào.

- Cách dùng đúng: Cất viên giặt xả trong bao bì gốc, đậy kín nắp và để ở kệ tủ cao có khóa, ngoài tầm với của trẻ.

5. Chủ quan khi hóa chất từ viên giặt xả dính vào người

Lấy khăn lau qua khi hóa chất từ viên giặt dính lên da hay mắt là cực kỳ nguy hiểm. Bạn cần xử lý ngay theo các bước chuẩn y khoa:

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- Dính vào da: Rửa kỹ dưới vòi nước chảy và cởi bỏ ngay quần áo dính hóa chất.

- Bắn vào mắt: Rửa nhẹ nhàng bằng nước sạch liên tục ít nhất 15 phút và đến ngay cơ sở y tế.

- Nuốt phải: Tuyệt đối không tự gây nôn, liên hệ cấp cứu hoặc trung tâm chống độc ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: QQ, Chao News