Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này được ví như "chổi quét" tự nhiên cho đường ruột

Lá củ cải trắng thường bị bỏ đi sau khi thu hoạch hoặc chế biến, trong khi đây là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, nhóm vitamin B cùng các khoáng chất như sắt và magie. Bổ sung loại rau này vào thực đơn hằng ngày giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Vậy lá củ cải trắng có những lợi ích gì đáng chú ý và vì sao không nên bỏ phí loại rau quen thuộc này?

Trên thực tế lá củ cải trắng không chỉ là phần rau ăn kèm mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Ảnh minh họa.

Theo Stylecraze, hầu hết bộ phận của củ cải trắng đều có lợi cho sức khỏe, kể cả lá. Dưới đây là những lợi ích của lá cải trắng đối với sức khỏe.

Tăng khả năng miễn dịch

Hàm lượng sắt cao trong lá củ cải trắng giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và tăng năng lượng. Bên cạnh đó, lá củ cải trắng còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, phốt pho và thiamine giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Lợi tiểu

Nước ép lá củ cải trắng đóng vai trò quan trọng trong việc lợi tiểu. Không chỉ vậy, bổ sung lá củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn có đặc tính nhuận tràng giúp điều trị táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Lá củ cải trắng có đặc tính giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, nước ép lá củ cải trắng còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Lá củ cải trắng có thể bổ sung một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Khi được kết hợp với chế độ ăn cân đối, thực phẩm này góp phần hỗ trợ dinh dưỡng tổng thể, trong đó có sức khỏe xương khớp.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy hỗn hợp lá củ cải trắng với đường bôi ngoài da có thể điều trị thấp khớp hoặc giảm đau khớp hiệu quả. Người bị đau, sưng hoặc cứng khớp kéo dài nên thăm khám để xác định nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp.

Tốt cho tim mạch

Lá củ cải trắng chứa nhiều kali có công dụng kiểm soát và duy trì mức huyết áp ổn định. Ngoài ra, lá củ cải trắng còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong rau xanh có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi được sử dụng trong một chế độ ăn uống cân đối. Việc ăn đa dạng các loại rau củ, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện cũng có lợi cho quá trình kiểm soát lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nước ép lá củ cải trắng có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tiểu đường type 2.

Người mắc bệnh tiểu đường không nên tự ý thay thế thuốc điều trị bằng nước ép hoặc các bài thuốc dân gian.

Cải thiện hệ tiêu hóa, trị táo bón

Lá củ cải trắng giàu chất xơ, đóng vai trò như chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột. Nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp khẳng định, chất xơ này giúp làm mềm phân và đẩy chất thải ra ngoài nhanh hơn, trị táo bón hiệu quả.

Đặc biệt, loại lá này chứa các enzyme tiêu hóa (như diastase và amylase) giúp cơ thể phân giải tinh bột và chất béo nhanh chóng giảm đầy hơi, khó tiêu. Đây được xem là giải pháp "detox" tự nhiên, giúp bảo vệ đại tràng và cân bằng đường ruột mà không cần dùng đến thuốc nhuận tràng.

Mặc dù lá củ cải trắng tốt nhưng cần lưu ý một số điểm sau để tránh tác dụng phụ:

Nên rửa sạch kỹ: Vì lá củ cải sát mặt đất, hãy ngâm nước muối để loại bỏ ký sinh trùng và hóa chất.

Dù tốt nhưng không ăn sống quá nhiều: Nên chần sơ hoặc nấu chín để giảm bớt vị hăng và bảo vệ dạ dày.

Người bị sỏi thận: Do chứa lượng oxalate nhất định, người bị sỏi thận nên hạn chế ăn quá nhiều lá củ cải.

Củ cải trắng còn được biết đến như "nhân sâm" bởi các lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, củ cải trắng có vị ngọt kèm theo vị hơi cay, đắng, tính bình và không độc. Đặc biệt, củ cải trắng còn có nhiều tác dụng như chữa ho, long đờm, lợi tiểu. Hơn nữa, giúp kích thích tiêu hoá, bảo vệ dạ dày và thường được sử dụng làm thuốc cả dạng khô hoặc dạng tươi.

Trúc Chi (t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)