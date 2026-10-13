Vì sao ngày càng nhiều người không còn tổ chức hay tham gia các buổi họp lớp?

Áp lực tài chính và thời gian

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người từng hình dung về những buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp. Đó là dịp để bạn bè nhiều năm không gặp cùng ngồi lại, nhắc về những kỷ niệm thời đi học và chia sẻ chuyện công việc, gia đình.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, không phải ai cũng còn hào hứng với những cuộc gặp gỡ như vậy. Thay vì chủ động đăng ký tham gia, nhiều người bắt đầu cân nhắc về thời gian, chi phí và sự phù hợp trước mỗi lời mời.

Một cư dân mạng Trung Quốc làm trong ngành khách sạn cho biết số lượng khách tổ chức họp lớp tại nơi anh làm việc có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Trước đây, vào dịp nghỉ hè hay Tết Nguyên đán, các buổi hội ngộ cựu học sinh, sinh viên diễn ra khá thường xuyên. Những hội trường có nhiều bàn tiệc thường được đặt kín, thậm chí khách còn khó tìm được chỗ nếu liên hệ muộn.

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Một trong những nguyên nhân có thể đến từ chi phí phát sinh. Ngoài tiền ăn uống, người tham dự còn có thể phải chi trả cho việc đi lại, quà tặng hoặc đóng góp tổ chức. Với những người sống xa quê, chi phí di chuyển đôi khi cũng là một khoản đáng kể.

Ở tuổi trung niên, nhiều người đồng thời phải chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, nuôi dạy con cái và duy trì công việc. Cuối tuần hoặc những ngày nghỉ trở thành khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và dành cho gia đình.

Vì vậy, việc từ chối một buổi họp lớp không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ không còn trân trọng bạn bè cũ. Đôi khi, đó chỉ là lựa chọn phù hợp với điều kiện tài chính và quỹ thời gian của mỗi người.

Không dễ tìm người đứng ra tổ chức

Để một buổi họp lớp diễn ra suôn sẻ, người tổ chức thường phải đảm nhận nhiều công việc như liên hệ các thành viên, thống nhất thời gian, lựa chọn địa điểm, dự trù kinh phí và giải quyết những thay đổi phát sinh.

Việc thống nhất kế hoạch cũng không phải lúc nào cũng đơn giản. Mỗi người có lịch trình, điều kiện tài chính và mong muốn khác nhau. Người muốn tổ chức ở nhà hàng sang trọng, người ưu tiên địa điểm bình dân; người thích chương trình đông vui, người chỉ muốn một buổi gặp mặt nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, người đứng ra tổ chức còn phải quan tâm đến việc thu chi minh bạch và bảo đảm an toàn cho các thành viên. Nếu công sức bỏ ra lớn nhưng ít nhận được sự hỗ trợ, người tổ chức có thể không còn muốn tiếp tục đảm nhận vai trò này. Khi thiếu người chủ động kết nối, các buổi họp lớp cũng khó duy trì đều đặn như trước.

Khác biệt trong cuộc sống khiến câu chuyện chung ít đi

Thời đi học, các thành viên trong lớp có nhiều điểm chung: cùng học một chương trình, sinh hoạt trong một môi trường và chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Những kỷ niệm ấy tạo nên chủ đề trò chuyện tự nhiên mỗi khi gặp lại.

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Sau 10-20 năm, con đường của mỗi người có thể đã khác biệt đáng kể. Có người phát triển sự nghiệp, có người lựa chọn cuộc sống ổn định, có người dành phần lớn thời gian cho gia đình. Điều kiện kinh tế, môi trường sống và những mối quan tâm cũng dần thay đổi.

Sự khác biệt này không nhất thiết khiến tình bạn trở nên xa cách, nhưng có thể làm cho việc trò chuyện không còn dễ dàng như trước. Nếu không thường xuyên giữ liên lạc, các thành viên đôi khi chỉ hỏi thăm nhau về công việc, thu nhập, con cái rồi nhanh chóng hết chủ đề.

Một số cuộc gặp gỡ cũng có thể xuất hiện sự so sánh về thành tựu, nhà cửa, xe cộ hay vị trí công việc. Dù không phải ai cũng có ý khoe khoang, những câu hỏi tưởng chừng thông thường đôi khi vẫn khiến người nghe cảm thấy áp lực hoặc khó xử.

Khi không tìm được sự đồng điệu, một số người có thể cảm thấy buổi gặp gỡ thiếu tự nhiên và không mang lại nhiều ý nghĩa như kỳ vọng.

Thay đổi suy nghĩ về các mối quan hệ xã hội

Cùng với những khác biệt trong cuộc sống, quan niệm về tình bạn và giao tiếp xã hội cũng có thể thay đổi theo thời gian. Khi còn trẻ, nhiều người thích tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng mối quan hệ và duy trì kết nối với đông đảo bạn bè. Khi trưởng thành, họ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về chất lượng của những mối quan hệ, thay vì chỉ quan tâm đến số lượng cuộc gặp gỡ.

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Một buổi họp lớp đông người có thể mang lại niềm vui cho những thành viên còn giữ được sự gắn kết. Tuy nhiên, với người ít liên lạc trong nhiều năm, việc tham gia đôi khi chỉ xuất phát từ tâm lý ngại từ chối hoặc mong muốn giữ phép lịch sự.

Bởi vậy, nhiều người lựa chọn dành sự ưu tiên cho gia đình, công việc và nhóm bạn thân thiết. Thay vì tham gia một cuộc tụ họp đông người, họ có thể chủ động hẹn riêng một vài người bạn cũ để trò chuyện trong không gian yên tĩnh, thoải mái hơn.

Trên thực tế, một buổi gặp mặt có chi phí hợp lý, không tạo áp lực về đóng góp hay hình thức, có thể giúp nhiều người dễ dàng tham gia hơn. Tình bạn không nhất thiết phải được đo bằng tần suất gặp gỡ hay số lần tham dự họp lớp, mà còn nằm ở sự quan tâm và sẵn lòng chia sẻ khi cần thiết.