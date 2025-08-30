Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài quân sự hiện đại gồm xe tăng, xe pháo, và thiết bị bọc thép uy nghiêm tiến qua các ngả đường trung tâm Thủ đô, trong tiếng reo hò và vẫy tay chào đón nồng nhiệt của người dân. Không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt, mở đầu cho những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Các chiến sĩ trên dàn khí tài hiện đại nghiêm trang chào theo điều lệnh, rồi vẫy tay và nở nụ cười đáp lại người dân. Tiếng reo hò hòa cùng ánh mắt háo hức của khán giả, tạo nên khoảnh khắc thân thiện nhưng vẫn uy nghiêm, thể hiện tình quân dân gắn bó.

6h30 đến 10h sáng 30/8, tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.

Sau nhiều giờ chờ đợi, những cái vẫy tay, chào điều lệnh thay cho lời cảm ơn giản dị từ các chiến sĩ gửi đến người dân sau nhiều giờ chờ đợi

Đi qua các tuyến đường trung tâm, các chiến sĩ không quên vẫy chào, bắn tim đáp lại tình cảm của người dân

Từng đoàn xe tăng, xe pháo, bọc thép hùng dũng trên các ngả đường trung tâm Thủ đô. Hai bên đường, nhiều người dân hào hứng chào đón.

Trên dàn khí tài hiện đại, đôi tay vẫy chào của chiến sĩ như kết nối gần gũi tình quân dân giữa phố xá Thủ đô.

Hình ảnh nữ quân nhân hiếm hoi đứng trên chiếc xe tăng thiết giáp vẫy tay chào đã thu hút ánh nhìn của người dân hai bên đường

Những nụ cười, cái vẫy tay của chiến sĩ khiến không khí vừa uy nghiêm, vừa ấm áp, gần gũi với người dân

Chiến sĩ cúi đầu cảm ơn người dân, ghi nhận tình cảm và sự chờ đợi bền bỉ suốt nhiều giờ đồng hồ trên phố

Sau những giờ luyện tập, làm nhiệm vụ diễu binh diễu hành, khi hoà vào lòng dân, các chiến sĩ xả vai, nở nụ cười và giao lưu thân thiện với người dân.

Đoàn xe tăng thiết giáp đi giữa lòng dân trước giờ tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình

Các chiến sĩ nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên tình quân dân gần gũi, thay cho vẻ nghiêm nghị thường thấy khi họ tập trung vào nhiệm vụ.

Trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân, khoảnh khắc giản dị này khiến không khí vừa ấm áp vừa xúc động

Hòa bình và hạnh phúc là khi những chiếc xe tăng, dàn khí tài hiện đại tiến qua phố, nhưng lòng dân vẫn tràn đầy nụ cười và sự thân thiện

Những cái vẫy tay thân thiện, những nụ cười ấm áp - hòa bình giữa lòng Thủ đô