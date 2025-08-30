Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!
Sáng 30/8, dàn khí tài hùng dũng diễu hành qua các ngả đường trung tâm Hà Nội trong buổi tổng duyệt A80, nhưng khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất lại là những cái vẫy tay giản dị của các chiến sĩ.
Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài quân sự hiện đại gồm xe tăng, xe pháo, và thiết bị bọc thép uy nghiêm tiến qua các ngả đường trung tâm Thủ đô, trong tiếng reo hò và vẫy tay chào đón nồng nhiệt của người dân. Không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt, mở đầu cho những ngày lễ trọng đại của đất nước.
Các chiến sĩ trên dàn khí tài hiện đại nghiêm trang chào theo điều lệnh, rồi vẫy tay và nở nụ cười đáp lại người dân. Tiếng reo hò hòa cùng ánh mắt háo hức của khán giả, tạo nên khoảnh khắc thân thiện nhưng vẫn uy nghiêm, thể hiện tình quân dân gắn bó.
