Hình ảnh đẹp tuyệt đối của khối diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sáng ngày 30/8/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (A80) đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện trọng đại thể hiện sức mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, với sự tham gia đồng bộ của hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ các quân binh chủng, công an và các lực lượng vũ trang khác.
Buổi tổng duyệt không chỉ là dịp để kiểm tra, hoàn thiện từng chi tiết để chuẩn bị cho lễ chính thức, mà còn là màn trình diễn ấn tượng của dàn khí tài, vũ khí hiện đại bậc nhất, từ xe tăng, máy bay, tên lửa đến các phương tiện đặc chủng, góp phần khẳng định tiềm lực quốc phòng vững mạnh.
Bắt đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tham gia tổng duyệt đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an.