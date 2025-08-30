Hình ảnh đẹp tuyệt đối của khối diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sáng ngày 30/8/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, buổi tổng duyệt hoành tráng cho lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (A80) đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện trọng đại thể hiện sức mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, với sự tham gia đồng bộ của hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ các quân binh chủng, công an và các lực lượng vũ trang khác.

Buổi tổng duyệt không chỉ là dịp để kiểm tra, hoàn thiện từng chi tiết để chuẩn bị cho lễ chính thức, mà còn là màn trình diễn ấn tượng của dàn khí tài, vũ khí hiện đại bậc nhất, từ xe tăng, máy bay, tên lửa đến các phương tiện đặc chủng, góp phần khẳng định tiềm lực quốc phòng vững mạnh.

Bắt đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham gia tổng duyệt đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học viên và các lực lượng quần chúng đã bước đi đều nhịp, chỉnh tề trong tiếng nhạc hành khúc dồn dập, tạo nên hình ảnh vừa đẹp mắt, vừa thiêng liêng

Khối chiến sĩ Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp trong quân phục rằn ri vàng – xanh đặc trưng, mang theo vũ khí bộ binh

Khối nữ chiến sĩ đặc công trong quân phục dã chiến hiện đại, mang súng bộ binh

Khối chiến sĩ đặc công trong quân phục rằn ri ngụy trang đặc trưng. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nổi tiếng với khả năng tác chiến đặc biệt, bí mật và hiệu quả cao trong mọi điều kiện, từ rừng núi đến đô thị.

Khối nữ quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với mũ nồi xanh

Khối chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong quân phục rằn ri xanh – đen, mang vũ khí trang bị hiện đại, tham gia tổng duyệt A80. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an, có nhiệm vụ đặc biệt trong bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững bình yên đất nước.

Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trong đội hình tổng duyệt A80 với quân phục trắng truyền thống. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, thường xuyên hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trên Biển Đông.

Từng hàng, từng khối đều giữ đội hình ngay ngắn, động tác dứt khoát, thể hiện sự luyện tập công phu, tinh thần kỷ luật nghiêm minh

Khối quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong trang phục chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ tại buổi tổng duyệt diễu binh – diễu hành A80 trên Quảng trường Ba Đình

Khối nữ quân nhân Hải quân trong quân phục rằn ri xanh – trắng nổi bật, tượng trưng cho màu sóng biển, tham gia tổng duyệt A80. Đây là lực lượng nữ binh đại diện cho ý chí kiên cường và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.