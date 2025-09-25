Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lợi ích vàng của việc ăn chuối trước khi tập luyện thể thao

25-09-2025

Chuối có thể được ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, đặc biệt là trước khi tập luyện thể thao.

Lượng calo trong một quả chuối

Bài viết trên website bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của ThS.BSNT Trần Tiến Tùng cho biết, lượng calo trong một quả chuối có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước của loại quả này. Để biết bên trong một quả chuối bao nhiêu calo bạn có thể tham khảo một số thông tin sau:

- Quả chuối nhỏ (100g) hàm lượng calo khoảng 90.

- Quả chuối trung bình (120g) hàm lượng calo khoảng 105.

- Quả chuối lớn (150g) hàm lượng calo khoảng 120.

Lợi ích vàng của việc ăn chuối trước khi tập luyện thể thao- Ảnh 1.

Ăn chuối trước khi tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Lợi ích vàng của việc ăn chuối trước khi tập luyện thể thao

Quả chuối chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết giúp xây dựng cơ bắp và nâng cao hiệu suất tập luyện. Dưới đây là lợi ích vàng của việc ăn chuối trước khi tập luyện thể thao:

Quả chuối giàu carbohydrate

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí An toàn và Chất lượng Thực phẩm Mỹ cho biết, chuối là nguồn cung cấp carbohydrate mà cơ thể phân hủy thành glucose để lấy năng lượng. Năng lượng này rất cần thiết để cung cấp cho cơ thể trong quá trình tập luyện, đặc biệt là các bài tập sức bền.

Giàu kali

Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời, một loại khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong chức năng cơ bắp và các xung thần kinh. Bổ sung kali bị mất qua mồ hôi trong khi tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa chuột rút và mệt mỏi cơ bắp.

Nhiều năng lượng, dễ tiêu hóa

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, ngoài cung cấp một lượng lớn carbohydrate trong mỗi khẩu phần, một số carbohydrate trong chuối là chất xơ. Chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, cung cấp cho các tế bào nguồn glucose ổn định, giúp đủ năng lượng trong suốt quá trình tập luyện.

Chuối chín cũng giàu carbohydrate đơn giản và ít chất béo nên dễ tiêu hóa hơn nhiều loại thực phẩm khác. Trên thực tế, chuối thường được khuyến nghị cho người gặp các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Do đó, chuối có thể là món ăn nhẹ tốt trước khi tập luyện, cung cấp cho cơ thể năng lượng lâu dài mà không gây nặng nề hoặc khó chịu dạ dày.

Cung cấp chất xơ và chất điện giải

Chuối chứa một lượng chất xơ tốt, giúp giải phóng năng lượng chậm và ổn định trong suốt quá trình tập luyện của bạn. Ngoài ra, chuối còn chứa nhiều chất điện giải, là những khoáng chất giúp điều chỉnh cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Chất điện giải bị mất qua mồ hôi và việc bổ sung chuối có thể giúp ngăn ngừa mất nước và cải thiện hiệu suất tập luyện.

Giảm viêm

Quả chuối làm giảm tình trạng viêm cơ sau tập luyện nhờ chứa các hợp chất như phenol, carotenoid và phytosterol.

Tóm lại, ăn một quả chuối trước khi tập luyện giúp giải phóng glucose chậm và ổn định từ gan đến cơ do hàm lượng chất xơ cao.

Tiêu thụ chuối trước khi tập luyện có thể làm giảm thời gian kiệt sức từ 10 - 15%.

Quả chuối cũng chứa kali cần thiết để duy trì sức khỏe cơ bắp, giảm nguy cơ chuột rút, buồn nôn và khó chịu ở bụng.

Trên đây là những lợi ích vàng của việc ăn chuối trước khi tập luyện thể thao.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn chuối liên tục trong 1 tuần?

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTCnews

