Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường

20-11-2025 - 14:41 PM | Xã hội

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan chiếc Mercedes Maybach.

Công an phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang trích xuất camera, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến một xe Mercedes Maybach.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 20/22, chiếc Mercedes Maybach S600 mang biển kiểm soát 30E chạy với tốc độ cao khi vào khúc cua trên đường Hậu Cần. Chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông mạnh vào đầu xe khách đang đỗ ven đường.

Camera nhà dân ghi lại cho thấy, chiếc xe sang phóng với tốc độ cao, bất ngờ chuyển làn rồi đâm trực diện vào đầu xe khách 45 chỗ đang dừng đỗ ở chiều đối diện. Sau đó, xe xoay nhiều vòng rồi dừng trước 1 chiếc xe khách khác.

Ông Nguyễn Văn Đạo (47 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa gần hiện trường kể lại trên báo Thanh Niên rằng khi ông đang ngủ thì nghe tiếng động cực lớn. Chạy ra thì thấy chiếc xe sang xoay nhiều vòng rồi nằm im, tài xế không phản ứng gì. Người dân quanh khu vực phát hiện vụ việc ai cũng hốt hoảng và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục trích xuất camera khu vực, đo nồng độ cồn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của xe để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến chiếc xe sang Mercedes Maybach bị biến dạng:

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường- Ảnh 1.

Chiếc xe khách đỗ ở ven đường bị vỡ phần đầu

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường- Ảnh 2.

Chiếc xe sau khi va chạm khiến kính nửa trái xe vỡ hoàn toàn, phần sau xe biến dạng

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường- Ảnh 3.

Sau khi va chạm mạnh vào chiếc xe khách, chiếc Maybach xoay nhiều vòng rồi dừng trước 1 chiếc xe khách khác

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường- Ảnh 4.

Tài xế được người dân phát hiện bất tỉnh sau vụ va chạm

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường- Ảnh 5.

Các nhân viên y tế có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân bất tỉnh trên chiếc xe sang đi cấp cứu

Clip ghi lại cảnh chiếc xe sang đâm vào xe khách

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

