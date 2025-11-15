Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lời khai dã man của nghi phạm sát hại hàng xóm để cướp vàng ở TP.HCM

15-11-2025 - 15:35 PM | Xã hội

Nghi phạm khai sát hại bà Q. là hàng xóm để cướp tài sản rồi lấy tấm bạt quấn thi thể, đem ra sau hè giấu. Khi thấy người thân của bà Q. đi tìm, ông S. cũng giả vờ phụ đi tìm để "đánh lạc hướng" người nhà nạn nhân.

Liên quan đến vụ “Người phụ nữ bị sát hại cướp vàng ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Phúc là nghi phạm sát hại bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) để cướp tài sản. Theo điều tra, sáng 14/11, S. đi sang nhà bà Q. ở con hẻm đường Bộ Đội An Điền (ấp 32, xã Vĩnh Lộc) với ý định cướp tài sản.

Hiện trường vụ việc

Tại đây, Phúc dùng cây gỗ đánh vào đầu bà Q. nhưng bà này chống trả. Sau đó, Phúc chụp con dao đâm nhiều nhát vào người bà Q. dẫn tới tử vong. Gây án xong, Phúc lấy lắc tay cùng đôi bông tai của bà Q..

Đồng thời, nghi phạm dùng tấm bạt quấn thi thể nạn nhân lại, kéo ra sau hè rồi tẩu thoát. Chiều cùng ngày, người thân bà Q. đi làm về không thấy bà đâu nên đi tìm xung quanh khu vực gần nhà. Trong đó có nghi phạm Phúc là hàng xóm cũng tham gia cùng đi tìm.

Đến tối, người dân phát hiện bà Q. bị quấn trong tấm bạt đằng sau hè nên người nhà trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định ông Phúc là nghi phạm nên bắt giữ.

Tại công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phúc khai sau khi sát hại nạn nhân đã lấy vàng, rồi mượn xe máy của hàng xóm đi bán tại tiệm vàng cách nhà khoảng 10km.

Sau khi bán vàng xong, người đàn ông quay về nhà. Khi thấy người thân của bà Q. đi tìm, ông Phúc cũng giả vờ phụ đi tìm để "đánh lạc hướng" người nhà nạn nhân.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

