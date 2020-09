Lời khai gây sốc của kẻ gây cháy chi nhánh ngân hàng Eximbank cùng nhà dân: Đốt dây dẫn điện để... quan sát đám cháy cho vui

Ngày 17/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Minh Long (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".



Nguyễn Minh Long chính là nghi phạm gây cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank cùng nhà dân ở đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM vào rạng sáng 14/9.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Long vốn sống lang thang và nghiện ma tuý. Rạng sáng ngày 14/9, Long uống rượu xong nên đi bộ 1 mình đến trước chi nhánh Ngân hàng Eximbank, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.



Lúc này, Long nhìn thấy dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng và nảy sinh ý định đốt dây dẫn điện để xem, quan sát sự cháy cho vui. Sau đó, Long lấy chai nước uống mang theo để dập tắt đám cháy và rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát trở lại gây ra vụ cháy lan từ ngân hàng Eximbank sang cửa hàng kinh doanh Nệm và biển quảng cáo nhà kế bên.

Theo điều tra, 2h17 ngày 14/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngân hàng Eximbank địa chỉ số 124 - 126 đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp. Sau đó, đơn vị đã triển khai 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Chi nhánh ngân hàng Eximbank cùng nhà dân bên cạnh cháy dữ dội lúc rạng sáng ở TP.HCM

Khi đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm biển quảng cáo, biển hiệu bên ngoài của phòng giao dịch và có khả năng lan nhanh sang các khu vực lân cận. Lực lượng chữa cháy sử dụng lăng giá, triển khai chiến thuật chữa cháy và làm mát các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy.

Sau 2 phút triển khai, đám cháy đã được khống chế, đến 2h22 cùng ngày,đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 16m2, làm hư hỏng toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo phía mặt tiền của ngân hàng Eximbank và cửa hàng kinh doanh Nệm và một số giấy tờ, chứng từ tại Phòng giao dịch tại lầu 3. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.



Trích xuất camera an ninh, công an xác định Long là nghi phạm gây án nên truy xét bắt giữ. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.