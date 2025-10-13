Lời khai quanh co, chối tội ở cơ quan công an của Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP . Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 khai gì?

Cho lời khai tại cơ quan công an, Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) ban đầu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Nữ DJ cho rằng toàn bộ hàng hóa do “nhà máy sản xuất” cung cấp, kèm theo bản công bố sản phẩm hợp pháp.

“Giấy tờ này được phía nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Sau đó, tôi nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho nhà máy”, báo Dân Trí trích lời Ngân 98 nói tại công an.

Theo lời khai, Ngân 98 trực tiếp kinh doanh các sản phẩm giảm cân và collagen qua cửa hàng, TikTok và đường dây nóng. Các quảng cáo của cô ta nhấn mạnh: Uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng vẫn giảm cân, uống Collagen giúp đào thải độc tố.

Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Khi cơ quan điều tra hỏi về việc sản phẩm có được cấp phép lưu hành hay không, Ngân 98 khai “không biết” và cho rằng toàn bộ giấy tờ công bố, kiểm nghiệm do đối tác thực hiện. Cô chỉ “đưa tiền để họ lo thủ tục”.

Đáng chú ý, người đại diện pháp lý của công ty lại là bà Trần Thị Thạnh — mẹ ruột của Ngân 98. Giải thích lý do, nữ DJ cho biết bản thân thường xuyên lưu diễn nên “nhờ mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ”.

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", báo VnExpress dẫn lời Ngân khai.

Ban đầu, Ngân 98 cho rằng mình chỉ làm hình ảnh đại diện, không liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra bác bỏ lập luận này, cho rằng chính việc cô ta trực tiếp quảng cáo và bán sản phẩm đã khiến người tiêu dùng tin tưởng hơn.

Kết quả điều tra của cơ quan công an thế nào?

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu ( do bà T T T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Bộ Công an

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.