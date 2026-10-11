Lời khuyên cho 3 con giáp nhiều lộc lá nhất trong ngày Chủ nhật, 11/10/2026

Ngày Chủ nhật, 11/10/2026, tức ngày 2 tháng 9 âm, còn gọi là ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thiên Thượng Hỏa, có nghĩa là ngọn lửa trên trời hay chính là ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương. Nguồn năng lượng này vô cùng mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng lớn, mang lại hơi ấm cho vạn vật và biểu thị cho lòng chính trực, tư duy quảng đại của con người.

Vì là ánh sáng tự nhiên từ trên cao soi rọi, Thiên Thượng Hỏa không cần đến sự tiếp nhiên liệu mà tự thân phát sáng, rất thích hợp cho những công việc mang tính chất dẫn dắt, công khai hoặc khởi sự đại sự. Trong ngày có nạp âm này, bạn nên hành sự quang minh chính đại, phát huy tối đa tinh thần nhiệt huyết để gặt hái những thành tựu rực rỡ và nhận được sự kính trọng từ mọi người xung quanh.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ và hanh thông nhất trong ngày Chủ nhật để khép lại tuần này.

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp hỗ trợ, tài lộc bùng nổ hanh thông

Ngày Mậu Ngọ mang đến cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Dần trở thành con giáp đón nhận một ngày Chủ nhật tràn ngập cát khí và may mắn tài chính. Bản mệnh không cần phải bôn ba vất vả mà dòng tiền vẫn tự động lưu thông tốt nhờ các quyết định đầu tư đúng đắn từ trước.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sẽ có một ngày cuối tuần bận rộn khi lượng khách hàng ra vào tấp nập, doanh thu tăng vọt ngoài mong đợi. Quyết định khai trương, mở rộng quy mô hay thử sức ở một thị trường mới vào lúc này đều mang lại xác suất thành công cực kỳ lớn.

Riêng với người làm công ăn lương, sự nhạy bén và sắc sảo vốn có của tuổi Dần giúp con giáp này hoàn thành xuất sắc các kế hoạch ngoài giờ và mở ra cơ hội nhận thưởng nóng rất cao. Thần Tài dường như đang đứng phía sau hậu thuẫn, biến mọi ý tưởng táo bạo của bạn thành tiền mặt nhanh chóng.

Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để lấy may cho tuần kế tiếp mà không phải đắn đo. Khả năng quản lý dòng tiền thông minh giúp tuổi Dần tối ưu hóa mọi chi phí và tích lũy được một khoản kha khá cho bản thân. Con giáp này hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và sẵn sàng đón nhận những nấc thang thành công mới.

Con giáp tuổi Tuất: Tiền tài nở rộ, tràn ngập tin vui tài chính

Nhờ cục diện Bán Hợp nâng đỡ vẹn toàn, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày Chủ nhật vô cùng hanh thông và tràn ngập tin vui tài chính. Bạn sẽ thấy các vướng mắc tiền bạc hay các khoản nợ tồn đọng trước đây tự động được tháo gỡ một cách vô cùng êm đẹp.

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt đòi hỏi bản mệnh phải nhanh tay nắm bắt chứ không nên chần chừ, do dự. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn các dự án phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng đồng đều, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Với những ai đang có ý định hùn vốn làm ăn, ngày Chủ nhật này là thời điểm không thể thích hợp hơn để tiến hành.

Đối tác uy tín cũng chủ động mang đến những đề nghị hợp tác béo bở, giúp bạn khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Tư duy đổi mới và không ngại thử thách chính là chìa khóa vàng giúp ví tiền của tuổi Tuất luôn dày cộm từ nay về sau. Mọi kế hoạch chi tiêu hay mua sắm tài sản lớn trong ngày của bản mệnh đều diễn ra thuận lợi, mua được đồ tốt giá hời. Con giáp này hãy tiếp tục giữ vững phong độ ổn định này để tiền bạc luôn sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất nhé.

Con giáp tuổi Mùi: Lục hợp chiếu rọi, thu hoạch tiền bạc bất ngờ

Sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Mùi trở thành con giáp chiếm trọn vị trí tâm điểm về may mắn tiền bạc trong ngày hôm nay. Mọi ý tưởng kiếm tiền độc đáo hay kế hoạch tài chính của bạn đều nhận được sự ủng hộ và đánh giá rất cao từ đối tác.

Các nguồn thu nhập đổ về tài khoản vô cùng đều đặn từ cả công việc chính thức lẫn các nguồn thu phụ bên ngoài. Con giáp này sẽ có duyên gặp gỡ với những quý nhân giàu kinh nghiệm, mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng cho tương lai. Nếu có ý định mở rộng mặt bằng, chuyển khoản đầu tư hay ký kết giao dịch, bạn nên tiến hành ngay trong ngày hôm nay.

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Mùi thu hút được những nguồn đầu tư béo bở mà không tốn quá nhiều công sức. Sự thông minh trong cách điều hành dòng tiền giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa các khoản thất thoát. Con giáp này cũng có thể nhận được một vài món quà bất ngờ hoặc lời mời ăn uống từ những mối quan hệ thân thiết lâu năm. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục hút thêm nhiều may mắn và tài lộc về bên mình cho chặng đường sắp tới.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận nhiều cát khí tài lộc từ các cục diện tương hợp, ba con giáp tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi vẫn cần lưu ý đến đặc tính của nạp âm Thiên Thượng Hỏa để mọi việc được hanh thông trọn vẹn. Bản chất của ngọn lửa trên trời là sự quang minh, chính trực nhưng cũng rất dễ chuyển hóa thành sự nóng nảy, áp đặt hoặc kiêu ngạo quá mức lên những người xung quanh.

Do nguồn năng lượng trong ngày vô cùng mạnh mẽ và bộc trực, bạn cần tuyệt đối tránh xa các cuộc tranh luận gay gắt về tiền bạc để không làm sứt mẻ các mối quan hệ đối tác làm ăn. Việc kiểm tra thật kỹ các thông tin giao dịch, chứng từ ngân hàng vào khung giờ trưa sẽ giúp bạn đề phòng những sai sót không đáng có do tâm lý chủ quan gây ra. Hãy luôn duy trì một thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến của người khác để ngọn lửa may mắn luôn soi rọi đúng đường và bảo toàn được thành quả tài chính của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm