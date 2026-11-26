Cuối năm thường là thời điểm nhiều người bắt đầu nhìn lại công việc của bản thân: Thu nhập có tăng không, cơ hội phát triển còn rộng mở không, môi trường hiện tại có thực sự phù hợp hay đã đến lúc tìm một hướng đi mới? Với những người đang cảm thấy chán nản, quá tải hoặc không hài lòng với mức lương hiện tại, chuyển việc trước thềm năm mới đôi khi trở thành lựa chọn được nghĩ đến đầu tiên.

Tuy nhiên, nghỉ việc vào thời điểm nào cũng cần sự chuẩn bị, đặc biệt là những tháng cuối năm. Đây là giai đoạn nhiều doanh nghiệp tổng kết hoạt động, đánh giá nhân sự, chi trả thưởng và lên kế hoạch tuyển dụng cho năm tiếp theo. Một quyết định vội vàng có thể khiến người lao động bỏ lỡ những quyền lợi đáng kể hoặc rơi vào tình thế phải nhận một công việc mới không thực sự phù hợp chỉ vì muốn sớm thoát khỏi môi trường cũ.

1. Đừng nghỉ việc chỉ vì một vài ngày quá mệt mỏi

Một tuần làm việc căng thẳng, một lần bị cấp trên phê bình hay những bất đồng với đồng nghiệp đôi khi đủ khiến một người muốn nộp đơn xin nghỉ ngay lập tức. Nhưng cảm xúc nhất thời không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng công việc trong dài hạn.

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Trước khi quyết định rời đi, hãy thử nhìn lại vài tháng gần nhất thay vì chỉ tập trung vào những chuyện vừa xảy ra. Điều gì khiến bạn không còn muốn gắn bó với nơi này? Đó là khối lượng công việc quá lớn, mức lương không tương xứng, không có cơ hội thăng tiến hay đơn giản là cảm giác mất động lực? Những vấn đề này đã xuất hiện trong thời gian dài hay chỉ mới xảy ra gần đây?

Việc xác định đúng nguyên nhân rất quan trọng bởi mỗi vấn đề cần một cách giải quyết khác nhau. Nếu cảm thấy quá tải vì cách phân chia công việc, bạn có thể trao đổi lại với quản lý. Nếu mức lương không còn phù hợp với năng lực, một cuộc thảo luận về lộ trình tăng lương cũng đáng thử trước khi rời đi. Ngược lại, nếu môi trường hiện tại liên tục khiến bản thân kiệt sức, không có cơ hội phát triển hoặc những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi, chuyển việc có thể là lựa chọn hợp lý.

Nói cách khác, hãy nghỉ việc vì đã xác định được mình muốn điều gì tốt hơn, thay vì chỉ muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu ở hiện tại.

2. Tính toán kỹ tiền thưởng, phép năm và các quyền lợi trước khi nghỉ

Cuối năm là thời điểm người lao động có thể nhận được nhiều khoản thu nhập và quyền lợi quan trọng như thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất, lương tháng 13 (nếu doanh nghiệp có chính sách), tiền phép năm chưa nghỉ hoặc các khoản phụ cấp khác.

Vì vậy, trước khi gửi đơn xin nghỉ, hãy kiểm tra kỹ hợp đồng lao động, quy chế thưởng và chính sách của công ty. Cần xác định khoản thưởng được tính theo điều kiện nào, có yêu cầu phải làm việc đến một thời điểm cụ thể hay không, thời gian chi trả dự kiến là khi nào và việc chấm dứt hợp đồng trước thời điểm đó có ảnh hưởng đến quyền lợi hay không.

Ngoài ra, cũng cần làm rõ những khoản được thanh toán khi nghỉ việc, thời hạn báo trước, thủ tục bàn giao và giấy tờ liên quan. Không nên mặc định rằng cứ làm việc gần hết năm thì chắc chắn sẽ được nhận đầy đủ mọi khoản thưởng. Chính sách của từng doanh nghiệp có thể khác nhau và cần được kiểm tra cụ thể.

3. Đừng nghỉ việc khi chưa có phương án tài chính dự phòng

Một trong những rủi ro lớn nhất khi nhảy việc cuối năm là khoảng thời gian trống giữa hai công việc có thể kéo dài hơn dự kiến. Dù đã có kế hoạch tìm việc, bạn vẫn có thể mất vài tuần, thậm chí vài tháng để tìm được vị trí phù hợp, hoàn tất phỏng vấn và chờ nhận việc.

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Trong khoảng thời gian đó, các chi phí sinh hoạt vẫn tiếp tục phát sinh: Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, hóa đơn, khoản vay và những trách nhiệm tài chính khác. Nếu không có tiền dự phòng, áp lực chi tiêu có thể khiến một người phải nhận công việc đầu tiên được đề nghị, dù mức lương hoặc môi trường không đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Một nguyên tắc đáng tham khảo là chuẩn bị quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu trước khi chủ động nghỉ việc mà chưa có công việc mới. Con số này có thể điều chỉnh tùy vào mức độ ổn định của ngành nghề, trách nhiệm tài chính và khả năng tìm việc của mỗi người. Người đang phải trả góp nhà, nuôi con hoặc hỗ trợ gia đình có thể cần một khoản dự phòng lớn hơn.

4. Nếu có thể, hãy tìm công việc mới trước khi nghỉ

Tìm được công việc mới trước khi khỉ việc luôn là phương án lý tưởng nhất.

Lợi thế đầu tiên là bạn không phải chịu áp lực thất nghiệp và mất thu nhập trong thời gian tìm kiếm cơ hội mới. Bên cạnh đó, khi vẫn đang có công việc ổn định, bạn thường có tâm thế chủ động hơn trong quá trình phỏng vấn, thương lượng lương và cân nhắc các đề nghị. Ngược lại, nếu đã nghỉ việc mà chưa tìm được nơi phù hợp, áp lực tài chính đôi khi khiến bạn dễ chấp nhận mức đãi ngộ thấp hơn hoặc bỏ qua những dấu hiệu không tốt của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tìm việc khi vẫn đang đi làm cũng cần có kế hoạch. Hãy cập nhật CV, rà soát những kỹ năng và thành tích nổi bật, tìm hiểu trước về vị trí ứng tuyển cũng như chuẩn bị câu trả lời cho lý do muốn chuyển việc. Việc phỏng vấn nên được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Đặc biệt, đừng chỉ nhìn vào mức lương được đề xuất. Một công việc mới cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh như phạm vi trách nhiệm, thời gian làm việc, chế độ đãi ngộ, cơ hội học hỏi, văn hóa doanh nghiệp và khoảng cách di chuyển. Mục tiêu của nhảy việc không chỉ là có một nơi làm việc mới, mà là tìm được nơi có thể giúp bản thân tiến xa hơn.

Cuối cùng, nhảy việc có thể mở ra cơ hội tăng thu nhập, học hỏi kỹ năng mới và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhưng một quyết định nghề nghiệp tốt không chỉ được đo bằng việc rời khỏi công ty cũ nhanh đến đâu, mà còn nằm ở sự chuẩn bị trước khi đi và những gì người lao động có thể đạt được sau đó. Cuối năm có thể là thời điểm thích hợp để thay đổi, nhưng hãy để sự chủ động và một kế hoạch rõ ràng dẫn dắt quyết định, thay vì chỉ để cảm xúc nhất thời quyết định tương lai công việc của mình.