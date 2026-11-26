Khi mùa đông đến gần và nhiệt độ tiếp tục giảm, chức năng của lá lách và dạ dày trong cơ thể suy yếu, dẫn đến chán ăn, khó tiêu và suy nhược cơ thể ở nhiều người. Khoai lang và khoai môn là những thực phẩm mùa đông phổ biến, nổi tiếng với vị mềm, ngọt và khả năng tạo cảm giác no, nhưng nhiều người không biết rằng khoai mỡ cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe mùa đông.

Khoai mỡ có giá cả phải chăng, kết cấu mềm thơm, lại bổ dưỡng hơn nhiều so với khoai lang và khoai môn. Nó vừa là thực phẩm vừa là dược liệu, nên đặc biệt có lợi. Khoai mỡ có tính ôn hòa, không quá lạnh cũng không quá nóng, chủ yếu giúp tăng cường chức năng tỳ vị, bồi bổ cơ thể. Đối với người lớn và trẻ em dễ bị suy yếu tỳ vị vào mùa đông, dễ cảm thấy khó chịu sau khi ăn đồ lạnh, hoặc có thể trạng yếu, ăn nhiều khoai mỡ chắc chắn là một lựa chọn tốt.

Bạn có thể chế biến những món này theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày. Chúng rất ngon, không béo ngậy, lại tốt cho dạ dày và sức khỏe. Dưới đây là 4 công thức chế biến khoai mỡ đơn giản và dễ học theo kiểu gia đình, rất phù hợp cho mùa đông. Chúng phù hợp với mọi lứa tuổi và cả gia đình sẽ yêu thích.

Khoai mỡ xào mộc nhĩ

Thành phần

Củ khoai mỡ, mộc nhĩ khô, ớt chuông xanh, muối, dầu ăn, nước tương nhạt.

Quy trình

- Trước tiên, ngâm mộc nhĩ khô trong nước ấm, rửa sạch và xé nhỏ.

- Gọt vỏ khoai và cắt thành những lát mỏng đều nhau. Ngâm các lát khoai trong nước để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen.

- Rửa sạch ớt chuông xanh và cắt thành từng miếng nhỏ.

- Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho khoai và nấm mộc nhĩ vào chần trong một phút. Vớt ra và để ráo nước.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho ớt chuông xanh vào xào đến khi chín tới, sau đó cho khoai mỡ và mộc nhĩ vào xào nhanh trên lửa lớn.

- Thêm một chút muối và nước tương nhạt để nêm gia vị, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe

Khoai mỡ bổ tỳ vị, làm ấm và bồi bổ cơ thể, giúp điều hòa tỳ vị yếu vào mùa đông, cải thiện chứng khó tiêu, đầy hơi và chán ăn. Mộc nhĩ thanh lọc ruột, dưỡng ẩm, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Kết hợp với khoai mỡ, món ăn tạo nên sự cân bằng giữa thịt và rau, mang lại bữa ăn thanh mát và không ngấy. Thường xuyên ăn món này vào mùa đông có thể bồi bổ tỳ vị, thúc đẩy tiêu hóa, dưỡng ẩm, bồi bổ cơ thể; rất có lợi cho người ở mọi lứa tuổi để duy trì thể trạng ổn định.

Bánh khoai mỡ và táo đỏ

Thành phần

Khoai mỡ, táo đỏ, nước.

Quy trình

- Rửa sạch chà là đỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ, cho vào nồi cùng nước và nấu đến khi mềm.

- Nghiền nhuyễn chà là đỏ đã nấu chín thành hỗn hợp mịn và để nguội trước khi sử dụng.

- Gọt vỏ và cắt khoai thành từng khúc, cho vào nồi hấp và hấp ở lửa vừa trong 15 phút cho đến khi khoai mềm hoàn toàn.

- Vớt khoai mỡ đã hấp chín ra và nghiền nhuyễn thành hỗn hợp mịn bằng thìa.

- Trải đều khoai nghiền và làm phẳng, sau đó phết một lớp mứt táo tàu lên trên, xếp chồng và ấn chặt các lớp lại với nhau. Cắt thành từng miếng và món ăn đã sẵn sàng.

Lợi ích sức khỏe

Được làm từ những nguyên liệu nguyên chất, không chất phụ gia, là lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn. Khoai mỡ dịu nhẹ và bổ dưỡng cho tỳ vị, trong khi táo đỏ giúp bổ khí huyết, làm sáng da. Sự kết hợp này tạo nên món ăn mềm, ngọt và ngon miệng. Sản phẩm dễ tiêu hóa và không gây nóng trong người vào mùa đông, đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng thiếu khí huyết, tỳ vị yếu và da xỉn màu. Thích hợp cho người già và trẻ em dùng làm món ăn nhẹ hoặc ăn kèm, ngon miệng và bổ dưỡng.

Súp khoai mỡ

Thành phần

Củ khoai mỡ, thịt lợn băm, hành lá thái nhỏ, muối, dầu ăn, nước tương nhạt.

Quy trình

- Gọt vỏ khoai mỡ và bào nhuyễn thành hỗn hợp mịn.

- Cho một ít nước tương nhạt và muối vào thịt lợn xay để nêm gia vị, rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại.

- Trộn đều khoai mỡ nghiền và thịt băm.

- Đun sôi nước trong nồi, sau đó giảm lửa xuống mức sôi liu riu. Dùng ngón cái và ngón trỏ để nặn thành những viên thịt có kích thước đều nhau rồi thả vào nồi.

- Khi tất cả các viên thịt đã nổi lên mặt nước và chín hoàn toàn, thêm muối cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe

Khoai mỡ giúp trung hòa chất béo trong thịt, tăng cường chức năng lá lách và hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu và nóng trong người sau khi ăn thịt. Thịt lợn bổ dưỡng và tăng cường sức khỏe, bổ sung năng lượng; khi nấu thành canh viên, thịt trở nên mềm, ngon và đậm đà hương vị. Một bát canh này vào mùa đông giúp làm ấm dạ dày và cơ thể, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không gây gánh nặng cho lá lách và dạ dày. Thường xuyên sử dụng cho những người yếu ớt, mệt mỏi hoặc có lá lách và dạ dày yếu sẽ giúp cải thiện năng lượng và sức sống.

Cháo khoai mỡ và kê

Thành phần

Kê, khoai mỡ, nước

Quy trình

- Rửa sạch hạt kê và ngâm trong mười phút trước khi chế biến.

- Gọt vỏ và thái hạt lựu khoai lang, sau đó ngâm trong nước để tránh bị oxy hóa.

- Cho nước vào nồi và đun sôi, sau đó cho kê vào và ninh nhỏ lửa trong 15 phút.

- Thêm khoai thái hạt lựu vào và đun nhỏ lửa thêm 20 phút nữa.

- Nấu cho đến khi cháo đặc lại và khoai mềm, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Lợi ích sức khỏe

Hạt kê là một nguyên liệu quý giá giúp bổ dưỡng dạ dày, nhẹ nhàng bảo vệ lá lách và dễ tiêu hóa. Khi kết hợp với khoai mỡ, loại cây giúp tăng cường lá lách và bổ sung các chất thiếu hụt, tác dụng bổ dưỡng dạ dày được nhân đôi. Uống một bát vào buổi sáng và buổi tối trong mùa đông sẽ cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng, làm ấm dạ dày và tăng cường lá lách, đặc biệt cải thiện các triệu chứng như suy yếu lá lách và dạ dày, tiêu chảy và chán ăn thường gặp vào mùa đông. Sử dụng lâu dài sẽ giúp tăng cường lá lách và dạ dày, cải thiện khả năng hấp thụ, giảm bệnh tật vào mùa đông và thúc đẩy một thể chất khỏe mạnh hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: SH)