Nợ thẻ tín dụng là tình trạng không ít người gặp phải, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng thẻ để mua sắm, thanh toán hóa đơn hoặc chi trả cho những nhu cầu phát sinh. Điểm đáng chú ý là khoản nợ này gần như không giảm đi nếu chủ thẻ chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu, trong khi những khoản chi tiêu mới vẫn tiếp tục được cộng dồn.

Điều khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ thẻ tín dụng không hẳn là một khoản mua sắm quá lớn, mà đôi khi đến từ hàng loạt giao dịch nhỏ và việc chỉ trả số tiền tối thiểu mỗi tháng. Nếu đang gặp tình trạng này, đây là lời khuyên dành cho bạn.

1. Tạm dừng sử dụng thẻ tín dụng

Khi đã có dư nợ thẻ tín dụng, việc đầu tiên nên làm là hạn chế phát sinh thêm giao dịch mới. Đây là bước quan trọng bởi nếu vừa trả nợ cũ vừa tiếp tục quẹt thẻ để mua sắm, số tiền phải thanh toán sẽ rất khó giảm xuống. Thậm chí, trong trường hợp khoản chi mới vượt quá khả năng chi trả, người dùng có thể phải tiếp tục duy trì dư nợ qua nhiều kỳ sao kê.

Trong thời gian tập trung trả nợ, nên tạm thời cất thẻ tín dụng hoặc gỡ thông tin thẻ khỏi các ứng dụng mua sắm, nền tảng giao đồ ăn và những dịch vụ thường xuyên sử dụng. Với các khoản chi hằng ngày như ăn uống, đi lại hay mua nhu yếu phẩm, có thể chuyển sang dùng tài khoản thanh toán bình thường để giao dịch.

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Điều này không có nghĩa phải cắt bỏ hoàn toàn những nhu cầu cá nhân, mà là phân biệt rõ đâu là khoản chi cần thiết và đâu là khoản có thể trì hoãn. Chẳng hạn, nếu đang có khoản nợ lớn, việc mua thêm một món đồ thời trang, đổi điện thoại dù thiết bị hiện tại vẫn hoạt động tốt hoặc đặt những bữa ăn đắt tiền có thể chưa phải lựa chọn phù hợp. Khi không còn phát sinh thêm dư nợ, mọi khoản tiền dành cho thanh toán sẽ thực sự giúp giảm nghĩa vụ tài chính hiện tại.

2. Liệt kê toàn bộ khoản nợ và nắm rõ mức lãi suất đang phải trả

Một sai lầm thường gặp khi mắc nợ thẻ tín dụng là chỉ quan tâm đến số tiền cần thanh toán trên thông báo sao kê mà không thực sự hiểu tổng nghĩa vụ tài chính của mình. Nếu có nhiều thẻ tín dụng tại các ngân hàng khác nhau, việc không ghi chép đầy đủ còn khiến bạn dễ quên ngày đến hạn, bỏ sót khoản nợ hoặc không nhận ra thẻ nào đang có mức lãi suất cao hơn.

Vì vậy, nên dành thời gian tổng hợp tất cả thông tin liên quan đến các khoản nợ, bao gồm tên ngân hàng, dư nợ hiện tại, lãi suất, ngày sao kê, ngày thanh toán và số tiền tối thiểu cần trả. Có thể ghi lại trong một bảng tính đơn giản trên điện thoại hoặc sổ tay để tiện theo dõi.

Việc này giúp bạn nhìn rõ bức tranh tài chính của mình thay vì chỉ xử lý từng hóa đơn riêng lẻ. Đặc biệt, cần chú ý đến mức lãi suất áp dụng cho dư nợ chưa thanh toán, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số tiền phải trả.

Khi đã có đầy đủ thông tin, bạn có thể ưu tiên xử lý khoản nợ có lãi suất cao trước để hạn chế chi phí phát sinh. Nếu có nhiều khoản nợ, vẫn cần đảm bảo thanh toán tối thiểu đúng hạn ở những thẻ còn lại, sau đó tập trung phần tiền dư vào khoản nợ đang được ưu tiên. Cách làm này giúp kế hoạch trả nợ rõ ràng hơn và tránh tình trạng có tiền nhưng phân bổ thiếu hợp lý.

3. Ưu tiên trả nhiều hơn số tiền tối thiểu mỗi tháng

Thanh toán số tiền tối thiểu là lựa chọn giúp chủ thẻ tránh bị xem là chậm thanh toán theo điều kiện của ngân hàng, nhưng không đồng nghĩa với việc khoản nợ đã được xử lý hiệu quả. Phần dư nợ còn lại thường tiếp tục chịu lãi theo quy định của ngân hàng. Nếu tháng nào cũng chỉ trả mức tối thiểu, bạn có thể mất rất nhiều thời gian mới thanh toán hết khoản nợ ban đầu, đồng thời phải chịu thêm một khoản chi phí lãi đáng kể.

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Do đó, nếu thu nhập cho phép, nên đặt mục tiêu thanh toán cao hơn mức tối thiểu. Bạn có thể xác định một khoản tiền cố định dành riêng cho việc trả nợ ngay sau khi nhận lương. Tuy nhiên, cũng không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào việc trả nợ đến mức không còn bất kỳ khoản dự phòng nào. Những chi phí bất ngờ như sửa xe, khám chữa bệnh hoặc các khoản sinh hoạt phát sinh có thể khiến người dùng phải tiếp tục quẹt thẻ để xoay xở. Một kế hoạch trả nợ hợp lý cần cân đối giữa việc giảm dư nợ và duy trì một khoản tiền dự phòng thiết yếu.

4. Xây dựng ngân sách chi tiêu riêng trong thời gian trả nợ

Khi đã xác định được tổng số nợ và số tiền có thể thanh toán mỗi tháng, bước tiếp theo là điều chỉnh ngân sách sinh hoạt. Nếu vẫn giữ nguyên thói quen chi tiêu như trước khi mắc nợ, người dùng sẽ khó tìm được khoản tiền đủ lớn để trả nợ đều đặn.

Có thể bắt đầu bằng cách chia thu nhập thành những nhóm cơ bản: Chi phí cố định như tiền thuê nhà, điện nước, đi lại; chi phí ăn uống và sinh hoạt; khoản thanh toán nợ thẻ tín dụng; cuối cùng là tiền dự phòng. Trong đó, khoản trả nợ nên được xác định ngay từ đầu tháng để tránh việc sử dụng hết tiền cho những nhu cầu khác.

Bạn cũng không nhất thiết phải cắt giảm mọi khoản chi tiêu cá nhân. Thay vào đó, nên rà soát những khoản có thể tiết kiệm mà không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ví dụ, giảm tần suất đặt đồ ăn bên ngoài, hạn chế mua sắm theo cảm hứng, hủy những gói đăng ký dịch vụ ít sử dụng hoặc cân nhắc những lựa chọn đi lại tiết kiệm hơn.

Một cách đơn giản khác là ghi lại các khoản chi trong ít nhất một tháng để biết tiền đang được sử dụng vào đâu. Nhiều người có thể bất ngờ khi nhận ra những giao dịch nhỏ lặp đi lặp lại đang chiếm một phần đáng kể trong thu nhập. Khi nhìn thấy con số cụ thể, việc điều chỉnh thói quen cũng trở nên dễ dàng hơn.