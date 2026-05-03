Lời khuyên cho những gia đình đang ăn thịt mỗi ngày

Nhiều gia đình có thói quen ăn thịt mỗi ngày, thậm chí bữa nào cũng phải có món thịt mới thấy “đủ chất”. Thịt là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể duy trì khối cơ, phục hồi mô và tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, thịt còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như sắt, kẽm và vitamin B12, hỗ trợ tạo máu, duy trì năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Loại thịt nào nên hạn chế ăn quá nhiều?

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc ăn thịt hay không, mà ở loại thịt, cách chế biến và tần suất sử dụng.

Thịt đỏ nhiều mỡ

Thịt đỏ gồm thịt từ các động vật có vú như lợn, bò, cừu… Đây là nguồn cung cấp protein và sắt quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn các phần nhiều mỡ như ba chỉ, sườn, nạm bò hoặc chế biến theo kiểu chiên, nướng, kho đậm vị nhiều dầu mỡ, cơ thể sẽ hấp thụ lượng lớn chất béo bão hòa.

Việc tiêu thụ kéo dài có thể làm tăng tích tụ mỡ nội tạng, gây kháng insulin – một cơ chế quan trọng liên quan đến tiểu đường tuýp 2.

Thịt chế biến sẵn

Các loại xúc xích, thịt xông khói, jambon, thịt nguội, lạp xưởng hay thịt muối đều thuộc nhóm thịt chế biến sẵn.

Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối, nitrit, chất bảo quản và chất béo bão hòa nhằm kéo dài thời gian sử dụng và tăng hương vị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo việc tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Vì sao ăn quá nhiều thịt dễ ảnh hưởng đến sức khỏe?

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp trong cơ thể. Đây là yếu tố liên quan tới rối loạn chuyển hóa, béo phì và bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất sinh ra trong quá trình hun khói, nướng cháy hoặc chiên ở nhiệt độ cao cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt nếu tiêu thụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thịt nhưng ít rau xanh và chất xơ còn dễ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa đường và chất béo, khiến cơ thể dễ tăng cân và khó kiểm soát đường huyết hơn.

Các món thịt mỡ và thịt chế biến sẵn cũng thường có mật độ calo cao. Nếu ăn thường xuyên nhưng ít vận động, cơ thể dễ tích tụ mỡ bụng – yếu tố nguy cơ hàng đầu của tiểu đường và bệnh tim mạch.

Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn nhiều thịt

Kiểm soát lượng thịt tiêu thụ

Các chuyên gia khuyến nghị nên giới hạn lượng thịt đỏ ở mức khoảng 350-500g mỗi tuần. Những món nhiều mỡ như thịt kho, chân giò hay sườn nướng chỉ nên xuất hiện thỉnh thoảng thay vì ăn liên tục hằng ngày. Với thịt chế biến sẵn, càng hạn chế càng tốt.

Ưu tiên thịt nạc và các nguồn đạm lành mạnh

Nên tăng cường cá, tôm, thịt gà bỏ da, các loại đậu và sản phẩm từ đậu nành để thay thế một phần thịt đỏ. Khi ăn thịt đỏ, nên ưu tiên phần nạc như thăn hoặc bắp, hạn chế mỡ và da động vật.

Thay đổi cách chế biến

Các phương pháp hấp, luộc, hầm nhạt hoặc áp chảo ít dầu sẽ tốt hơn so với chiên ngập dầu, nướng cháy cạnh hay kho quá nhiều đường và mỡ. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế ăn thịt nướng quá lửa hoặc cháy đen vì quá trình này có thể sinh ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Ăn kèm nhiều rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt

Một bữa ăn cân bằng nên có đủ rau xanh, nấm, đậu và ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ. Điều này giúp làm chậm hấp thu đường và chất béo, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết tốt hơn.

Không nên ăn thịt chế biến sẵn vào bữa sáng mỗi ngày

Nhiều gia đình có thói quen dùng xúc xích, thịt xông khói, jambon hay thịt nguội cho bữa sáng vì tiện lợi. Tuy nhiên, đây không nên là lựa chọn thường xuyên.

Các loại thực phẩm này chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản. Nếu sử dụng kéo dài với tần suất cao, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và ảnh hưởng đến chuyển hóa đường sẽ tăng lên.

Bữa sáng nên ưu tiên những nguồn đạm lành mạnh hơn như trứng, sữa ít đường, cá, đậu phụ hoặc sữa chua, kết hợp cùng yến mạch, bánh mì nguyên cám, rau xanh và trái cây để giúp cơ thể no lâu và ổn định năng lượng tốt hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, thay vì chỉ chú trọng ăn ngon miệng, mỗi gia đình nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng và điều độ để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh nhiều bệnh mạn tính đang ngày càng trẻ hóa.

Theo Toutiao