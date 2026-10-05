Lời khuyên cho những gia đình dùng bát sứ ăn cơm mỗi ngày

Ưu tiên bát sứ có nguồn gốc rõ ràng

Theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn cần được sản xuất từ vật liệu phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về an toàn.

Với bát sứ, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin nhà sản xuất đầy đủ và được xác định là sản phẩm dùng để đựng thực phẩm.

Đặc biệt, không nên chỉ lựa chọn bát dựa vào màu sắc, hoa văn hay giá thành. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khó xác định chất lượng lớp men, màu trang trí cũng như mức độ phù hợp khi tiếp xúc với thực phẩm.

Một chiếc bát có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng không có thông tin rõ ràng về sản phẩm chưa chắc đã là lựa chọn tốt cho việc sử dụng lâu dài.

Ảnh minh họa

Không nên tiếc những chiếc bát đã nứt, mẻ

Một trong những thói quen phổ biến là tiếp tục sử dụng bát sứ dù đã bị mẻ miệng, nứt hoặc xuất hiện nhiều vết rạn.

Theo nguyên tắc vệ sinh dụng cụ ăn uống, những vật dụng có bề mặt hư hỏng sẽ khó làm sạch hoàn toàn hơn so với bề mặt còn nguyên vẹn. Các khe nứt, vết mẻ cũng có thể giữ lại cặn thức ăn và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn.

Vì vậy, khi bát đã xuất hiện vết nứt, mẻ lớn hoặc lớp men bong tróc, gia đình nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng. Đây cũng là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ bị cứa vào miệng khi ăn uống nếu phần sứ bị vỡ, mẻ.

Cẩn trọng với bát có hoa văn ở lòng bát

Không ít loại bát sứ được trang trí bằng các họa tiết bắt mắt, thậm chí hoa văn nằm ngay bên trong lòng bát – nơi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.

Điều người tiêu dùng cần quan tâm không phải là bát có hoa văn hay không mà là chất lượng sản phẩm và việc vật liệu, lớp men, màu trang trí có phù hợp với tiếp xúc thực phẩm hay không.

Đặc biệt, với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người mua khó có thể biết chính xác thành phần của lớp màu và men được sử dụng.

Do đó, nếu có lựa chọn, các gia đình nên ưu tiên sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín, có thông tin rõ ràng và được thiết kế dành cho mục đích sử dụng với thực phẩm.

Không dùng bát sứ sai mục đích

Bát sứ dùng để ăn cơm không có nghĩa là có thể sử dụng trong mọi điều kiện.

Một số loại bát được thiết kế chủ yếu để đựng thức ăn thông thường, trong khi một số sản phẩm có thể được nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng với lò vi sóng hoặc máy rửa bát.

Vì vậy, người dùng nên đọc hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì mặc định rằng mọi loại bát sứ đều có thể chịu được nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Đặc biệt, không nên lấy một chiếc bát vừa được làm lạnh rồi đưa ngay vào môi trường nhiệt độ rất cao nếu sản phẩm không được thiết kế cho mục đích này. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm tăng nguy cơ nứt, vỡ.

Rửa và bảo quản đúng cách

Sau mỗi bữa ăn, bát nên được rửa sạch, loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ và cặn thức ăn rồi để khô trước khi cất.

Không nên dùng các vật dụng quá cứng để chà mạnh lên bề mặt bát, bởi những vết xước có thể làm bề mặt xuống cấp theo thời gian.

Khi xếp bát, cũng nên hạn chế va đập mạnh giữa các sản phẩm. Những va chạm lặp lại có thể tạo ra các vết mẻ nhỏ mà mắt thường khó nhận thấy.