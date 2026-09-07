Lời khuyên cho những gia đình vẫn thường xuyên nấu ăn bằng mỡ lợn

Mỡ lợn giúp món ăn có hương vị béo, thơm và đậm đà hơn, đặc biệt khi dùng để xào, rán hoặc chế biến các món truyền thống. Một lượng nhỏ mỡ cũng có thể giúp thực phẩm có độ bóng và cảm giác mềm, ngậy hơn. Bên cạnh yếu tố khẩu vị, mỡ lợn còn có điểm tiện lợi là có thể tự thắng từ phần mỡ của thịt lợn, dễ bảo quản và phù hợp với nhiều cách chế biến.

Về dinh dưỡng, mỡ lợn cung cấp năng lượng và chứa nhiều loại axit béo khác nhau, trong đó có cả chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Vì vậy, mỡ lợn nên được sử dụng với lượng phù hợp và cân đối với các nguồn chất béo khác.

Không nên dùng mỡ lợn thay hoàn toàn dầu thực vật

Mỡ lợn có thể là một phần của chế độ ăn, nhưng không nên trở thành loại chất béo được sử dụng cho mọi món ăn hằng ngày. So với nhiều loại dầu thực vật, mỡ lợn chứa tỷ lệ chất béo bão hòa cao hơn, trong khi dầu thực vật thường cung cấp nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch.

Vì vậy, các gia đình nên sử dụng xen kẽ mỡ lợn với các loại dầu thực vật thay vì chỉ dùng một loại duy nhất. Cách kết hợp này vừa giúp bữa ăn đa dạng hơn, vừa cân đối nguồn chất béo trong khẩu phần.

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn vào tổng thể bữa ăn. Nếu thực đơn đã có nhiều thịt mỡ, da động vật hoặc các món chiên rán, việc tiếp tục dùng nhiều mỡ lợn để chế biến sẽ làm tăng lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Điều quan trọng không phải là kiêng hoàn toàn mỡ lợn, mà là sử dụng với lượng hợp lý trong một chế độ ăn cân bằng.

Không nên dùng mỡ chiên đi chiên lại quá nhiều lần

Đây là thói quen cần đặc biệt lưu ý. Sau nhiều lần đun nóng ở nhiệt độ cao, chất béo có thể bị biến đổi, chất lượng giảm và tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Nếu phần mỡ sau khi chiên đã có màu sẫm hơn rõ rệt, có mùi khét, nhiều cặn hoặc bốc khói ở nhiệt độ thấp hơn bình thường, không nên tiếp tục giữ lại để sử dụng nhiều lần.

Để hạn chế lãng phí, gia đình cũng nên sử dụng lượng mỡ vừa đủ cho mỗi lần nấu thay vì dùng quá nhiều rồi cố giữ lại để tái sử dụng.

Chú ý chất lượng mỡ lợn và cách bảo quản

Chất lượng và cách bảo quản cũng ảnh hưởng đến độ an toàn của mỡ lợn. Mỡ cần được chế biến từ nguyên liệu sạch, bảo quản trong dụng cụ phù hợp và tránh để quá lâu trong điều kiện nhiệt độ cao.

Nếu mỡ có mùi ôi, mùi lạ, đổi màu hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Khi tự thắng mỡ, cũng nên chú ý vệ sinh dụng cụ và tránh để mỡ cháy khét. Việc đun quá lâu ở nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị mà còn làm giảm chất lượng của chất béo.

Một số người cần chú ý hơn đến lượng mỡ sử dụng

Những người cần kiểm soát cholesterol trong máu hoặc có nguy cơ cao về bệnh tim mạch nên đặc biệt lưu ý đến tổng lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn.

Điều này không có nghĩa mọi người đều phải kiêng tuyệt đối mỡ lợn, nhưng việc sử dụng nên phù hợp với tình trạng sức khỏe và chế độ ăn tổng thể. Với những người đang có bệnh lý hoặc được bác sĩ yêu cầu thực hiện chế độ ăn riêng, nên tuân theo hướng dẫn chuyên môn thay vì tự áp dụng một chế độ chung.