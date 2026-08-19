Lời khuyên cho những người ngâm bát đũa trong bồn rửa qua đêm

Sau mỗi bữa ăn, không ít người có thói quen gom toàn bộ bát đĩa, xoong nồi vào bồn rửa rồi ngâm trong nước. Có người ngâm vài chục phút để thức ăn bám cứng mềm ra, nhưng cũng có người để nguyên cả buổi, thậm chí đến sáng hôm sau mới bắt đầu rửa. Cách làm này có thể giúp việc xử lý một số vết bẩn trở nên dễ dàng hơn, nhưng nếu biến thành thói quen ngâm bát đĩa quá lâu thì lại không thực sự tốt cho vệ sinh khu vực bếp. Đặc biệt, bồn rửa là nơi thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước bẩn. Vì vậy, thay vì xem việc ngâm bát đĩa là cách “để đó rồi rửa sau”, nên thay đổi thành thói quen xử lý đồ dùng gọn gàng và vệ sinh hơn.

Có thể ngâm bát đĩa một lúc để làm mềm thức ăn, nhưng đừng ngâm quá lâu

Không thể phủ nhận việc ngâm bát đĩa có tác dụng trong một số trường hợp. Những chiếc bát dính cơm khô, nồi có cặn thức ăn bám chặt hay chảo có lớp dầu mỡ khó xử lý có thể được ngâm trong nước một khoảng thời gian phù hợp để vết bẩn mềm ra. Khi đó, việc rửa sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không cần phải chà xát quá mạnh. Tuy nhiên, điều này khác hoàn toàn với việc ngâm bát đĩa hàng giờ hoặc để qua đêm. Khi thời gian ngâm kéo dài, nước trong bồn nhanh chóng hòa lẫn với dầu mỡ, vụn thức ăn và các chất bẩn khác. Bát đĩa lúc này không còn đơn giản là đang được “ngâm cho sạch” mà lại tiếp xúc lâu hơn với một môi trường nước bẩn. Vì vậy, nếu cần ngâm để làm mềm thức ăn, nên đặt ra một khoảng thời gian hợp lý và rửa ngay sau đó thay vì để quên trong bồn.

Không nên gom tất cả bát đĩa vào cùng một chậu nước

Một thói quen khá phổ biến là sau khi ăn, mọi người thường tiện tay cho tất cả bát, đĩa, đũa, thìa và dụng cụ nấu nướng vào cùng một bồn rồi xả nước ngập. Cách này có thể giúp khu vực bếp trông gọn hơn trong chốc lát nhưng lại khiến nước ngâm nhanh chóng trở nên đục và nhiều cặn bẩn. Những món có nhiều dầu mỡ, nước sốt hoặc thức ăn thừa có thể làm bẩn nước ngâm, sau đó các vật dụng khác tiếp tục nằm trong chính lượng nước này. Vì vậy, tốt hơn hết nên gạt bỏ thức ăn thừa trước khi rửa, đồng thời phân loại những món quá nhiều dầu mỡ hoặc có cặn bám cứng để xử lý riêng. Việc làm này không chỉ giúp quá trình rửa thuận tiện hơn mà còn hạn chế tình trạng bát đĩa sạch và bẩn tiếp xúc lẫn lộn trong thời gian dài.

Đừng quên vệ sinh chính chiếc bồn rửa

Nhiều người rất chú ý đến việc bát đĩa có sạch hay không nhưng lại bỏ qua khu vực đang chứa chúng. Trong quá trình sử dụng, bồn rửa có thể tích tụ vụn thức ăn, dầu mỡ, cặn bẩn và hơi ẩm. Nếu bát đĩa được ngâm trong đó hàng giờ, chúng sẽ tiếp xúc lâu với bề mặt và nước có nhiều chất bẩn. Bởi vậy, bồn rửa cũng cần được làm sạch thường xuyên. Sau khi rửa bát, nên loại bỏ thức ăn thừa, làm sạch cặn quanh thành và đáy bồn, đồng thời giữ khu vực này tương đối khô thoáng. Đừng để bồn rửa trở thành nơi tập kết bát đĩa bẩn từ bữa này sang bữa khác.

Một số đồ dùng không nên ngâm lâu

Không phải loại bát đĩa hay dụng cụ nhà bếp nào cũng phù hợp để ngâm trong nước thời gian dài. Những vật dụng bằng gỗ, tre, nứa hoặc có các phần ghép nối dễ bị ảnh hưởng nếu thường xuyên tiếp xúc với nước quá lâu. Chất liệu có thể hút ẩm, lâu khô và dễ xuất hiện mùi khó chịu. Với những món này, tốt hơn nên rửa nhanh bằng nước và chất tẩy rửa phù hợp, sau đó tráng sạch và để nơi khô thoáng. Đặc biệt, các dụng cụ bằng gỗ sau khi rửa cần được dựng hoặc đặt ở vị trí có thể thoát nước và khô hoàn toàn.