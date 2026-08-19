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Bầu trời Hà Nội lúc này: 2h chiều mà tưởng 7h tối

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Khoảng 14h chiều 19/8, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời Hà Nội, khiến trời tối sầm giữa ban ngày trước khi mưa lớn xuất hiện, giải nhiệt sau thời tiết nóng nực, oi bức.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường/xã: Trung Giã, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Yên Lãng, Đan Phượng, Dương Hòa, Tiến Thắng, Ô Diên, Sơn Đồng, Hoài Đức, Mê Linh, Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, An Khánh, Chương Mỹ, Phú Lương, Yên Nghĩa, Bát Tràng, Gia Lâm... Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường/xã: Kim Anh, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Ứng Thiên, Phượng Dực, Vân Đình, Phú Nghĩa, Hưng Đạo, An Khánh, Tây Phương, Quốc Oai, Tương Mai, Phương Liệt, Định Công... và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mây đen kéo về, giăng kín bầu trời Hà Nội khiến trời tối sầm kèm gió lớn. Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội

Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội

Khoảng 14h chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội bất ngờ xuất hiện mây đen dày đặc, nhanh chóng di chuyển và phủ kín bầu trời. Không gian trở nên tối sầm dù đang giữa ban ngày, khiến nhiều người điều khiển phương tiện phải bật đèn xe để di chuyển.

Ít phút sau, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi, phần nào “giải nhiệt” sau nhiều giờ thời tiết nóng nực, oi bức.

Mây đen kéo đến, bầu trời Hà Nội tối sầm giữa ban ngày trước khi mưa lớn đổ xuống. Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội

Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội

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Theo PV

Đời sống & pháp luật

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