Lời khuyên cho tất cả người sạc đèn pin, pin điện thoại qua đêm

Ngày 28/10/2026, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thông tin về trường hợp bệnh nhi nữ 14 tuổi bị bỏng đường thở nặng sau vụ cháy bắt nguồn từ một thiết bị đang sạc trong phòng ngủ.

Theo bệnh viện, khoảng 0 giờ ngày 24/10/2026, chiếc đèn pin đang sạc trong phòng của bệnh nhi bất ngờ bốc cháy, lửa lan sang gối trên giường. Bệnh nhi bị mắc kẹt trong khói lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân đưa ra ngoài.

Dù không có tổn thương ngoài da, bệnh nhi liên tục ho, khàn tiếng, thở mệt. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi đã trong tình trạng suy hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 93%. Khoảng 10 giờ sau khi hít khói, ê-kíp Nội soi Khoa Hô hấp phối hợp bác sĩ Gây mê hồi sức tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Hình ảnh nội soi ghi nhận muội than bám dày từ mũi, thanh quản, khí quản xuống tận các phế quản, niêm mạc đường thở sưng đỏ. ThS.BSCK2 Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh nhi được chẩn đoán bỏng đường thở do hít khói độ 3, mức độ nặng.

Các bác sĩ đang nội soi kiểm tra đường thở của bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Ngay trong lần soi đầu tiên, các bác sĩ làm sạch muội than, thao tác thận trọng để niêm mạc đang tổn thương không bị tổn thương thêm. Sau đó, bệnh nhi được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát. Sau 48 giờ, ThS.BS Nguyễn Ngọc Phúc, Khoa Hô hấp, thực hiện nội soi lần thứ hai và ghi nhận đường thở của bệnh nhi đã sạch, thông thoáng. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Hồ Thiên Hương, khói nóng và khí độc có thể gây bỏng đường thở từ bên trong, kể cả khi nạn nhân không hề có vết bỏng trên da. Điều nguy hiểm là đường thở có thể sưng nề nặng dần trong những giờ tiếp theo, gây khó thở, thậm chí tắc nghẽn. Khói đám cháy còn chứa khí CO, có thể gây ngộ độc ngay cả khi người bị nạn trông vẫn tỉnh táo. Vì vậy, không bỏng da không có nghĩa là an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ hít khói trong đám cháy, kể cả khi chưa có triệu chứng. Trường hợp đặc biệt khẩn cấp là khi trẻ khàn tiếng, ho, khạc đàm đen, thở nhanh, thở rít, khó thở, có muội than quanh mũi miệng hoặc lơ mơ. Với nhân viên y tế, trẻ hít khói trong không gian kín kèm khàn tiếng, đàm đen hoặc muội than vùng mũi miệng cần được đánh giá đường thở sớm và chuyển kịp thời đến cơ sở có khả năng nội soi phế quản và hồi sức.

Nhiều người có thói quen sạc điện thoại qua đêm (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hồ Thiên Hương cho biết sạc đèn pin, điện thoại, sạc dự phòng hay quạt tích điện qua đêm là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, pin trong các thiết bị này có thể chập điện, quá nhiệt và bốc cháy, nhất là khi sạc trong thời gian dài hoặc đặt trên chăn, gối, nệm, gần vật liệu dễ bắt lửa.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo:

- Không sạc qua đêm, không để thiết bị sạc khi không có người trông.

- Không đặt thiết bị đang sạc trên giường, gối, nệm, sofa hoặc gần đồ dễ cháy.

- Dùng bộ sạc đúng loại, rõ nguồn gốc; rút sạc khi pin đã đầy.

- Ngưng dùng pin hoặc thiết bị bị phồng, nóng bất thường, có mùi khét.

- Không để trẻ ngủ cạnh thiết bị đang sạc.

- Lắp thiết bị báo khói, trang bị bình chữa cháy và dạy trẻ cách thoát hiểm.

Khi xảy ra cháy, cần dùng khăn ướt che mũi miệng, cúi thấp người và nhanh chóng di chuyển ra nơi thoáng khí, đồng thời gọi ngay 114 (cứu hỏa) và 115 (cấp cứu). “Một chiếc đèn pin nhỏ đang sạc cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng”, bác sĩ Hồ Thiên Hương lưu ý.