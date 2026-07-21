Lời khuyên cho tất cả những ai đang dùng hộ chiếu cũ chưa gắn chip

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, việc rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Hệ thống Autogate (Cổng kiểm soát tự động) được triển khai nhằm giảm tải tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đồng thời mang đến quy trình làm thủ tục nhanh gọn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và giảm thời gian chờ đợi cho hành khách.

Việc đưa Autogate vào vận hành là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, cho phép công dân hoàn tất quy trình xuất nhập cảnh trong thời gian ngắn mà không cần sự can thiệp trực tiếp của cán bộ kiểm soát. Hiện nay, hệ thống có thể nhận diện ngay đối với hộ chiếu gắn chip điện tử. Trong khi đó, các trường hợp còn lại phải thực hiện đăng ký trước khi sử dụng lần đầu.

Những trường hợp có thể đăng ký để sử dụng Autogate

Các đối tượng cần đăng ký gồm:

Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử.

Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

Thành viên tổ bay của các hãng hàng không.

Người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Người đăng ký cần chuẩn bị:

Tờ khai đăng ký, bổ sung thông tin xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Công dân Việt Nam sử dụng mẫu M01, người nước ngoài sử dụng mẫu M02.

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, tối thiểu 6 tháng trước ngày hết hạn; đối với người nước ngoài cần bổ sung thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.

Các giấy tờ khác và ảnh chụp chân dung theo yêu cầu (nếu có).

Quy trình đăng ký trực tiếp tại cửa khẩu

Người đủ điều kiện đến quầy Autogate Manual Registration Counter (quầy đăng ký thủ công), đặt tại khu vực trước điểm kiểm soát hộ chiếu, để hoàn tất thủ tục theo các bước:

Bước 1: Xuất trình hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân/cư trú cần thiết cho cán bộ tiếp nhận.

Bước 2: Thực hiện lấy dấu vân tay và chụp ảnh chân dung (dữ liệu sinh trắc học) theo hướng dẫn.

Bước 3: Cán bộ kiểm tra, xác nhận và cập nhật thông tin vào hệ thống. Sau khi hoàn tất, quá trình này chỉ mất khoảng 2-5 phút và công dân có thể sử dụng Autogate ngay trong các lần xuất cảnh, nhập cảnh tiếp theo.

Quy trình đăng ký trực tuyến

Người có nhu cầu đăng ký sử dụng cổng kiểm soát tự động truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ http://bocongan.gov.vn , vào mục Dịch vụ công, chọn lĩnh vực thủ tục hành chính Quản lý xuất nhập cảnh, sau đó lựa chọn thủ tục phù hợp và thực hiện theo các bước:

Bước 1: Khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và đặt lịch hẹn đến hoàn tất thủ tục tại điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Bước 2: In tờ khai, mang theo tờ khai cùng các giấy tờ cần thiết theo quy định để hoàn thiện thủ tục tại điểm tiếp nhận.

Bước 3: Nhận kết quả.

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, người đăng ký sẽ nhận được thông báo kết quả. Trường hợp không đủ điều kiện sử dụng cổng kiểm soát tự động khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh, cơ quan chức năng sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý

Người dân chỉ cần đăng ký một lần. Trường hợp hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh của Việt Nam hoặc thị thực, giấy tờ xác nhận của nước đến có thay đổi hoặc được bổ sung thông tin thì phải khai bổ sung theo mẫu M01.

Hệ thống Autogate hiện được triển khai tại một số sân bay quốc tế lớn tại Việt Nam.

Trẻ em dưới 14 tuổi hiện chưa được sử dụng Autogate và phải thực hiện thủ tục tại quầy kiểm soát thủ công cùng người giám hộ.

Việc đăng ký sử dụng Autogate giúp công dân rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh và nâng cao trải nghiệm di chuyển tại sân bay. Người dân nên chủ động tìm hiểu, đăng ký để có thể sử dụng hệ thống kiểm soát tự động trong các chuyến đi sau này.

(Tổng hợp)