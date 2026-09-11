Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây đu đủ

Đu đủ (Carica papaya) sinh trưởng nhanh và có thể cho quả tương đối sớm nếu được trồng trong điều kiện phù hợp. Theo Khoa Khoa học Nông nghiệp, Đại học Florida (Mỹ), cây phát triển tốt ở nơi ấm áp, nhiều nắng, đất thoát nước tốt và cần được cung cấp đủ nước trong quá trình sinh trưởng.

1. Kiểm tra xem đất có bị ẩm ướt kéo dài

Nếu gia đình đã trồng đu đủ, điều nên kiểm tra trước tiên là tình trạng đất quanh gốc, đặc biệt sau những trận mưa. Theo tài liệu của Đại học Florida, đu đủ phát triển và cho quả tốt trong nhiều loại đất thoát nước tốt; không nên trồng cây ở khu vực hay bị ngập hay ẩm ướt kéo dài sau những trận mưa thông thường.

Nếu sau mưa, đất quanh cây thường xuyên giữ nước hoặc ẩm ướt trong thời gian dài, người trồng nên chú ý cải thiện khả năng thoát nước. Với những khu vực có nguy cơ ngập sau mưa lớn, bạn có thể trồng cây trên mô đất cao để tăng khả năng sống của cây.

Ngược lại, cũng không nên để cây thiếu nước kéo dài. Đu đủ bị thiếu nước có thể rụng hoa, lá và quả non, đồng thời cho quả nhỏ hơn và có hàm lượng đường thấp hơn. Vì vậy, mục tiêu là duy trì độ ẩm phù hợp nhưng tránh tưới quá mức hay ngập úng kéo dài.

Đu đủ phát triển và cho quả tốt trong nhiều loại đất thoát nước tốt. (Ảnh: Wikifarmer)

Đu đủ là cây ưa sáng, phát triển tốt nhất khi nhận được ít nhất sáu giờ nắng. Đại học Florida khuyến nghị trồng cây ở nơi có ánh nắng đầy đủ để cây sinh trưởng và cho quả tốt. Bóng râm có thể làm giảm khả năng phát triển và năng suất của cây.

Một điều khác cũng đáng chú ý là đu đủ có thân tương đối mềm và dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Khi cây mang nhiều quả, sức nặng của quả còn khiến cây dễ bị đổ hơn. Vì vậy, nếu trồng trong sân vườn, nên chọn vị trí vừa có đủ ánh sáng vừa được che chắn tương đối khỏi những luồng gió mạnh.

3. Không nên bỏ qua việc bón phân và chăm sóc định kỳ

Đu đủ phát triển nhanh nên nhu cầu dinh dưỡng cũng tương đối cao. Theo Đại học Florida, việc bón lượng phân nhỏ nhưng thường xuyên có thể phù hợp hơn với quá trình sinh trưởng và tạo quả của cây.

Thay vì chờ đến khi cây có dấu hiệu còi cọc mới bón phân, các gia đình nên duy trì chế độ chăm sóc phù hợp với tuổi cây và điều kiện đất. Có thể phủ một lớp vật liệu hữu cơ quanh khu vực gốc để giúp giữ ẩm và hạn chế cỏ dại, nhưng không nên để lớp phủ áp sát thân cây.

Việc bón lượng phân nhỏ nhưng thường xuyên có thể phù hợp hơn với quá trình sinh trưởng và tạo quả của cây. (Ảnh: Shutterstock)

Đu đủ có thể gặp nhiều vấn đề về sâu bệnh, trong đó bệnh đốm vòng do virus là một trong những vấn đề đáng lưu ý. Một số dấu hiệu có thể xuất hiện trên lá, cuống lá và quả; khi cây đã nhiễm bệnh nặng, việc tiếp tục giữ cây có thể trở thành nguồn lây cho những cây khác.

Ngoài ra, đu đủ còn có thể gặp bệnh thán thư, phấn trắng, thối rễ và một số loại sâu hại. Vì vậy, thay vì chỉ chăm sóc khi cây có biểu hiện rõ ràng, người trồng nên dành thời gian quan sát lá, thân và quả thường xuyên để phát hiện những thay đổi bất thường.

Đại học Florida cũng khuyến cáo loại bỏ những lá đã chết hoặc bị bệnh khỏi khu vực quanh cây, giúp giảm nơi trú ngụ của một số tác nhân gây hại.

Lưu ý khi hái đu đủ

Nếu muốn ăn đu đủ chín, không nhất thiết phải đợi quả chín hoàn toàn trên cây. Theo Đại học Florida, có thể thu hoạch khi vỏ quả bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng rồi để quả tiếp tục chín ở nhiệt độ phòng. Đu đủ cũng có thể được thu hoạch khi còn xanh để chế biến thành món ăn.

Nhìn chung, trồng đu đủ tại nhà không quá phức tạp, nhưng cây sẽ phát triển tốt hơn nếu được đặt ở nơi nhiều nắng, đất thoát nước tốt, tưới vừa đủ và được theo dõi thường xuyên. Chỉ vài thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc cũng có thể giúp gia đình hạn chế những vấn đề thường gặp và duy trì cây khỏe mạnh lâu hơn.