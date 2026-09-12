Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng gừng

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn mà còn được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền, xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Trong y học hiện đại, một số hoạt chất trong gừng, đặc biệt là gingerol, cũng đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn và một số triệu chứng tiêu hóa. Dưới đây là những lưu ý khi các gia đình trồng gừng tại nhà.

Không nên trồng gừng ở nơi đất giữ nước quá lâu

Gừng phát triển từ thân rễ nằm dưới đất, nên điều kiện đất có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng củ. Đất quá ẩm hoặc thoát nước kém có thể làm tăng nguy cơ thối củ, đặc biệt trong thời tiết mưa kéo dài.

Khi trồng trong chậu hoặc thùng xốp, cần bảo đảm có lỗ thoát nước và giá thể đủ tơi xốp. Nếu trồng ngoài vườn, nên chọn khu vực không thường xuyên bị đọng nước sau mưa.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng cần kiểm tra ngay từ khi bắt đầu trồng, thay vì chờ đến khi cây có biểu hiện vàng lá hoặc củ bị hỏng mới xử lý.

Không cần tưới quá nhiều nước

Gừng cần độ ẩm để sinh trưởng nhưng không thích tình trạng đất liên tục sũng nước. Gia đình nên điều chỉnh lượng nước theo thời tiết và tình trạng đất.

Trong những ngày mưa hoặc khi độ ẩm cao, có thể giảm lượng nước tưới. Ngược lại, khi thời tiết khô nóng, cần bảo đảm cây không bị thiếu nước kéo dài.

Một cách đơn giản là kiểm tra lớp đất trước khi tưới. Nếu đất vẫn còn ẩm, không nhất thiết phải tưới thêm chỉ vì đã đến thời điểm tưới theo lịch.

Nên chọn vị trí có ánh sáng phù hợp

Gừng có thể sinh trưởng trong điều kiện có ánh sáng, nhưng không nhất thiết phải đặt ở nơi nắng gắt cả ngày. Khi trồng tại nhà, gia đình có thể lựa chọn vị trí có ánh sáng tự nhiên phù hợp và tránh những khu vực quá bí hoặc thiếu sáng kéo dài.

Nếu trồng trong chậu, có thể chủ động điều chỉnh vị trí khi cây có dấu hiệu sinh trưởng kém. Đồng thời, cần tránh để chậu ở nơi quá nóng khiến đất nhanh mất nước.

Không nên trồng củ giống đã hỏng hoặc có dấu hiệu bệnh

Khi bắt đầu trồng, nên chọn những củ gừng khỏe, chắc, không có dấu hiệu thối nhũn, mốc hoặc tổn thương nghiêm trọng.

Củ giống khỏe giúp cây có điều kiện phát triển tốt hơn ngay từ đầu. Nếu sử dụng củ đã bị hỏng, nguy cơ vấn đề tiếp tục lan sang phần thân rễ nằm dưới đất có thể tăng lên.

Sau khi trồng, gia đình cũng nên thường xuyên quan sát phần thân, lá và tình trạng đất để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Trồng gừng trong chậu cần đủ không gian cho củ phát triển

Nhiều gia đình tận dụng chậu hoặc thùng xốp để trồng gừng ngay tại ban công, sân thượng. Cách này hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng không nên chọn vật chứa quá nhỏ.

Phần củ gừng phát triển dưới đất nên cần một lớp đất đủ sâu và tơi xốp. Nếu chậu quá nông hoặc đất bị nén chặt, cây khó có điều kiện phát triển củ tốt.

Bên cạnh đó, không nên trồng quá nhiều củ giống trong một chậu nhỏ. Khi cây mọc dày, các bụi sẽ cạnh tranh không gian và dinh dưỡng.

Thu hoạch đúng thời điểm và bảo quản phù hợp

Gừng có thể được thu hoạch ở những giai đoạn khác nhau tùy mục đích sử dụng. Gừng non thường có vỏ mỏng, ít xơ và vị nhẹ hơn, trong khi gừng già có củ chắc, nhiều tinh dầu và vị cay rõ hơn.

Khi thu hoạch, nên đào nhẹ để hạn chế làm tổn thương củ. Những củ bị dập hoặc có dấu hiệu hư hỏng nên được tách riêng.

Gừng sau khi thu hoạch cần được bảo quản ở nơi phù hợp, khô ráo và thông thoáng, tránh để củ bị ẩm kéo dài vì có thể nhanh hỏng.