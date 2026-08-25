Lời khuyên tài chính từ tháng 7 sang tháng 8 âm: 3 con giáp dễ bước sang nhịp tiền bạc mới, 1 con giáp cần xử lý nợ trước

Với một số con giáp, những việc từng đình trệ có thể bắt đầu chuyển động, cơ hội kiếm thêm tiền hoặc cải thiện thu nhập dần xuất hiện. Tuy nhiên, cũng có người nên ưu tiên xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính cũ trước khi nghĩ đến chuyện mở rộng đầu tư hay mua sắm lớn.

Dưới góc nhìn tham khảo từ tử vi phương Đông, 3 con giáp dưới đây được dự báo có khả năng bước sang một nhịp tiền bạc mới khi tháng 7 âm khép lại, trong khi 1 con giáp cần đặc biệt thận trọng với nợ nần.

1. Tuổi Tý: Dòng tiền bắt đầu chuyển động, dễ xuất hiện thêm một nguồn thu

Trong tháng 7 âm, tuổi Tý có thể từng trải qua cảm giác tiền vào rồi lại ra khá nhanh. Một số khoản chi liên quan đến gia đình, nhà cửa, công việc hoặc những kế hoạch đã trì hoãn từ trước khiến việc tích lũy không được như mong muốn.

Tuy nhiên, khi bước sang tháng 8 âm, nhịp tài chính của tuổi Tý có dấu hiệu tích cực hơn.

Điểm đáng chú ý không hẳn nằm ở một khoản tiền lớn bất ngờ, mà ở khả năng có thêm đầu việc, thêm khách hàng, thêm nguồn thu phụ hoặc một khoản tiền từng bị chậm được giải quyết. Người làm kinh doanh có thể gặp lại khách cũ, nhận đơn hàng mới hoặc tìm được hướng bán hàng hiệu quả hơn. Người làm công ăn lương lại dễ có cơ hội tham gia dự án mới, làm thêm hoặc nhận khoản thưởng, phụ cấp.

Lời khuyên cho tuổi Tý trong giai đoạn này là đừng vội tăng mức sống chỉ vì thu nhập vừa nhích lên.

Nếu có thêm 2-3 triệu đồng, cách tốt nhất không phải lập tức mua thêm đồ hay nâng cấp những khoản chi cố định, mà nên giữ lại ít nhất một nửa cho quỹ dự phòng hoặc mục tiêu tài chính đang theo đuổi.

Nhịp tiền bạc mới của tuổi Tý sẽ thuận hơn nếu biết giữ tiền trước khi nghĩ đến tiêu tiền.

2. Tuổi Ngọ: Công việc sáng hơn, tiền bạc có thể đổi nhịp nhờ một quyết định mới

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp dễ cảm nhận rõ sự thay đổi khi bước từ tháng 7 sang tháng 8 âm.

Nếu trước đó công việc có phần chững lại, kế hoạch kiếm tiền phụ chưa hiệu quả hoặc bản thân còn phân vân giữa nhiều lựa chọn, tháng 8 âm lại là giai đoạn thích hợp để tuổi Ngọ chủ động hơn.

Một cuộc trao đổi, một mối quan hệ mới hoặc quyết định thay đổi cách làm việc có thể mở ra cơ hội tài chính đáng kể.

Đặc biệt, tuổi Ngọ đang làm nghề tự do, bán hàng, kinh doanh nhỏ hoặc có thu nhập phụ nên chú ý đến những cơ hội tưởng như nhỏ. Một khách hàng mới, một lời giới thiệu hoặc một công việc chỉ kéo dài vài tuần đôi khi lại trở thành nguồn thu ổn định về sau.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng có một điểm cần lưu ý: Khi vận công việc tốt lên, tâm lý dễ trở nên hưng phấn và mạnh tay chi tiền.

Đây chưa phải thời điểm phù hợp để vay tiền lớn chỉ vì cảm thấy thu nhập tương lai sẽ tăng. Với những kế hoạch mua xe, sửa nhà, đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, nên dựa vào dòng tiền hiện có thay vì dựa quá nhiều vào khoản tiền "sắp kiếm được".

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Có thể tiến về phía trước, nhưng hãy để thu nhập tăng trước rồi mới tăng chi tiêu.

3. Tuổi Hợi: Có cơ hội củng cố tài sản, tiền tích lũy bắt đầu nhìn thấy kết quả

Nếu tuổi Tý thiên về mở thêm dòng tiền, tuổi Ngọ có cơ hội từ công việc thì tuổi Hợi lại thuận hơn ở khả năng tích lũy và củng cố tài chính.

Trong thời gian từ cuối tháng 7 sang tháng 8 âm, một số người tuổi Hợi có thể bắt đầu nhìn thấy kết quả của những việc đã kiên trì làm trong vài tháng trước.

Đó có thể là khoản tiết kiệm đạt được một cột mốc mới, khoản đầu tư dài hạn bắt đầu ổn định hơn, tiền kinh doanh quay vòng tốt hơn hoặc một kế hoạch mua sắm tài sản dần trở nên khả thi.

Với những người đang có ý định mua nhà, sửa nhà hoặc tích lũy cho một tài sản lớn, đây là lúc thích hợp để ngồi lại tính toán thật kỹ nguồn tiền.

Thay vì chỉ nhìn vào số tiền mình đang có, tuổi Hợi nên chia tài chính thành ba phần rõ ràng: khoản bắt buộc phải giữ, khoản có thể dùng cho mục tiêu lớn và khoản dự phòng nếu thu nhập giảm.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi vận tài chính thuận không đồng nghĩa với việc mọi quyết định đều đúng.

Tuổi Hợi càng giữ được sự tỉnh táo khi tiền bạc thuận lợi thì thành quả cuối năm càng dễ rõ ràng.

4. Tuổi Dậu: Đừng vội đầu tư thêm, việc quan trọng nhất là xử lý nợ

Trái với ba con giáp trên, tuổi Dậu nên dành giai đoạn chuyển tháng này để kiểm tra lại toàn bộ các nghĩa vụ tài chính đang có.

Không nhất thiết tuổi Dậu sẽ thiếu tiền, nhưng vấn đề nằm ở việc dòng tiền có thể bị chia nhỏ bởi quá nhiều khoản phải trả: tiền vay, trả góp, thẻ tín dụng, khoản mượn người thân hoặc những chi phí đã cam kết từ trước.

Nếu tiếp tục mở thêm một khoản vay mới hoặc dùng tiền vay để đầu tư, áp lực tài chính trong những tháng tiếp theo có thể tăng nhanh.

Vì vậy, ưu tiên số một của tuổi Dậu từ cuối tháng 7 sang đầu tháng 8 âm nên là giảm nợ.

Có thể bắt đầu bằng cách liệt kê toàn bộ các khoản đang phải trả, sau đó ưu tiên khoản có lãi suất cao hoặc thời hạn gần nhất. Nếu đang có tiền nhàn rỗi, việc trả bớt nợ đôi khi đem lại hiệu quả tài chính rõ ràng hơn so với cố tìm một kênh đầu tư mới.

Tuổi Dậu cũng nên đặc biệt tránh ba việc trong giai đoạn này: vay hộ, đứng tên hộ và dùng toàn bộ tiền dự phòng để trả cho một khoản mua sắm không thực sự cấp thiết.

Khi gánh nợ nhẹ đi, tuổi Dậu mới có đủ khoảng trống để bước vào một chu kỳ tài chính mới an toàn hơn.

Từ tháng 7 sang tháng 8 âm: Kiếm thêm tiền chưa chắc quan trọng bằng sắp xếp lại tiền

Điểm đáng chú ý của giai đoạn chuyển tháng không nằm ở chuyện con giáp nào "bỗng nhiên giàu lên", mà ở sự thay đổi trong cách dòng tiền vận động.

Tuổi Tý có cơ hội mở thêm nguồn thu. Tuổi Ngọ dễ gặp bước ngoặt từ công việc. Tuổi Hợi thuận lợi hơn trong quá trình tích lũy và củng cố tài sản. Trong khi đó, tuổi Dậu nên giải quyết nghĩa vụ cũ trước khi nghĩ đến kế hoạch mới.

Dù thuộc con giáp nào, một nguyên tắc vẫn đáng tham khảo: Khi tài chính bắt đầu thuận, việc đầu tiên không phải tiêu nhiều hơn mà là tạo cho mình nhiều khoảng an toàn hơn.

Một khoản dự phòng dày thêm, một món nợ giảm xuống hoặc một nguồn thu phụ mới được hình thành đôi khi không tạo cảm giác "giàu lên" ngay lập tức. Nhưng chính những thay đổi nhỏ này mới là thứ khiến tình hình tài chính vài tháng sau khác hẳn vài tháng trước.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm tử vi dân gian. Các quyết định vay vốn, đầu tư và mua tài sản nên dựa trên thu nhập, khả năng trả nợ và kế hoạch tài chính thực tế của mỗi người.