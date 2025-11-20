Lợi nhuận 9 tháng vượt gấp đôi kế hoạch, một doanh nghiệp đá được dự báo tiếp tục hưởng lợi lớn từ "cú hích" đầu tư công

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Agriseco dự báo CTCP Hoá An (HSX: DHA) sẽ hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung đá xây dựng.

Theo đó, nhóm phân tích đánh giá các mỏ chủ lực của DHA nằm gần sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc trọng điểm, giúp tối ưu chi phí vận chuyển và nâng khả năng cung ứng.

Đồng thời, DHA mở rộng sang mỏ Tây Kà Rôm 1 (Ninh Thuận) với trữ lượng 13,3 triệu m3, khai thác đến 2049, giúp gia tăng nguồn tài nguyên và khả năng khai thác dài hạn, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho giai đoạn 2026–2030.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự báo hưởng lợi từ đầu tư công và nguồn cung đá khan hiếm. Năm 2025, nhu cầu đá xây dựng tại khu vực phía Nam ước đạt hơn 21,6 triệu m3, trong khi nguồn cung thực tế mới chỉ đáp ứng 30–40% do nhiều mỏ tại Đồng Nai, Bình Dương bị giới hạn công suất, hết hạn giấy phép hoặc vướng thủ tục pháp lý.

Giá đá đã tăng 3-5% trong quý III/2025 và dự kiến tiếp tục đi lên khi các dự án hạ tầng bước vào giai đoạn cao điểm. DHA sở hữu các mỏ Tân Cang 3, Thạch Phú 2 và Núi Gió với vị trí gần các công trình, kỳ vọng được hưởng lợi kép từ nhu cầu và giá bán tăng, qua đó hỗ trợ KQKD của doanh nghiệp trong thời gian tới.﻿

Về kết quả kinh doanh, ﻿quý 3/2025 DHA ghi nhận doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng 113%. Động lực chính đến từ sản lượng tiêu thụ đá tăng cao và mức giá bán bình quân cải thiện trong bối cảnh nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giúp biên lợi nhuận gộp nâng từ 31,5% lên 42%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DHA đạt doanh thu thuần 300 tỷ đồng, tăng 331%, lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ. Với kết quả này, DHA đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt gần gấp đôi mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của DHA sẽ tiếp đà tăng trưởng nhờ: (1) Vị trí địa lý thuận lợi, gần các công trình trọng điểm; (2) Hưởng lợi từ đầu tư công và nguồn cung đá khan hiếm.﻿