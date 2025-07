Lợi nhuận một mảng kinh doanh của Samsung giảm sốc 94% trong quý II/2025

Lợi nhuận mảng kinh doanh chip của Samsung Electronics giảm mạnh 94% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các lô hàng chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Phía công ty cho biết lợi nhuận hoạt động của bộ phận giải pháp thiết bị, nơi sản xuất nhiều loại chip, bao gồm cả chip cho máy chủ và điện thoại thông minh, chỉ đạt 400 tỷ won (288 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, giảm so với mức 6,5 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do lợi nhuận kém ghi nhận trong mảng sản xuất chip theo hợp đồng, còn được gọi là mảng kinh doanh đúc chip, do các hạn chế của Mỹ đối với chip AI.

“Lợi nhuận của mảng kinh doanh đúc chip vẫn yếu do tác động của việc điều chỉnh giá trị hàng tồn kho bắt nguồn từ các hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc”, Samsung cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh chip có thể được cải thiện sau khi Samsung và Tesla công bố thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD. Công ty Hàn Quốc theo đó sẽ sản xuất chip cho nhà sản xuất xe điện của Mỹ trong 8 năm tới.

Theo Economic Times, thỏa thuận có khả năng giúp tăng doanh thu mảng đúc của Samsung lên khoảng 10% mỗi năm – một tín hiệu rõ ràng cho việc phục hồi vị thế. Đây là thỏa thuận lớn nhất từng được ký kết trong lịch sử Samsung, được kỳ vọng sẽ trở thành cú huých quan trọng cho bộ phận vốn đang chịu áp lực nặng nề từ TSMC.

Đối với Samsung, đây không chỉ là một hợp đồng lớn – mà còn là cơ hội để chứng minh năng lực ở quy trình sản xuất 2nm, vốn đang bị nghi ngờ do năng suất thấp tại nhà máy Texas. Các nhà phân tích như Masahiro Wakasugi và Takumi Okano cho rằng hợp đồng này có thể giúp Samsung tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ hiện tại.

Báo cáo của Samsung được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc để thiết lập mức thuế quan ở mức 15%. Seoul sẽ phải mua 100 tỷ USD khí đốt tự nhiên hóa lỏng hoặc các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ, cũng như cung cấp 350 tỷ USD cho một quỹ đầu tư do Mỹ kiểm soát.

Mặc dù kết quả kinh doanh của bộ phận bán dẫn không mấy khả quan, song mảng kinh doanh trải nghiệm di động của Samsung, bao gồm cả điện thoại thông minh, lại phát triển mạnh mẽ. Lợi nhuận hoạt động trong quý tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,3 nghìn tỷ won nhờ dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy.

Công ty cho biết: “Cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh số mạnh mẽ của dòng Galaxy S25, dòng Galaxy A và máy tính bảng Galaxy. Hoạt động kinh doanh cũng duy trì lợi nhuận hai chữ số vững chắc nhờ quản lý tài nguyên hiệu quả”.

Trước đó, theo Chosun Daily, gã khổng lồ đang gặp khó khăn này đã phải thu hẹp quy mô sản xuất tại xưởng đúc. Bộ phận bán dẫn đã phải tạm thời đóng cửa một số dây chuyền sản xuất nhằm ứng phó với lượng đơn đặt hàng yếu đi từ các công ty công nghệ Mỹ và các công ty không có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Theo: Nikkei Asia