Lợi nhuận quý 3/2024 của doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn lớn nhất Việt Nam "bốc hơi" 90% so với cùng kỳ, nguyên nhân do đâu?

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO, mã: APF) đã công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 1405 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp bị co hẹp từ 9% xuống còn 6%, tương ứng lãi gộp còn 90 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 8% lên 12 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính tăng tới 63% lên 24 tỷ đồng. Các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 52% và 15% lên giá trị tương ứng 60 tỷ và 14 tỷ đồng.

Kết quả, APF báo lãi trước thuế chưa đầy 3 tỷ đồng trong quý 3, giảm 91% so với quý 3/2023. APF không ghi nhận khoản chi phí thuế TNDN hiện hành, giúp LNST bằng đúng LNTT.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của APF đạt gần 5.374 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần như không thay đổi, ghi nhận hơn 134 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn trăm triệu so với cùng kỳ.

Năm 2024, APF đặt mục tiêu doanh thu 6.700 tỷ đồng và lãi sau thuế 230 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 80% chỉ tiêu doanh thu và 58% kế hoạch lãi cả năm sau 9 tháng.

Theo giải trình từ phía công ty, do cạnh tranh mua nguyên liệu gay gắt nên làm giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, giá bán liên tục giảm, từ đó dẫn đến chi phí giá vốn trên đơn vị sản phẩm tăng, biên lãi gộp quý 3/2024 giảm 2,2% so với cùng kỳ xuống hơn 6%. Do đó, lãi sau thuế quý 3/2024 giảm mạnh 91% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của APF đạt 2.788 tỷ đồng, sụt giảm 380 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó ghi nhận hơn 101 tỷ đồng tiền mặt; gần 484 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 637 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của APF ở mức 1.540 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính ghi nhận 1.392 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.120 tỷ đồng, tăng nhẹ 12 tỷ so với đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 388 tỷ đồng.

APFCO được biết tới là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tinh bột sắn và cồn Ethanol. Hiện, các sản phẩm của APFCO chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi các nước Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản.



Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APF đang chứng kiến nhịp điều chỉnh kể từ đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 7 vừa qua. Thị giá giao dịch quanh mốc 55.200 đồng/cp, tương ứng giảm 11% kể từ đỉnh. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu này vẫn ghi nhận mức tăng 18%.