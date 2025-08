Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mảng môi giới, Đất Xanh chuẩn bị mở bán dự án nghìn tỷ đã ngủ đông 6 năm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu thuần đạt 1.046 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm chủ yếu do doanh thu bán căn hộ và đất nền. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng môi giới và cho thuê bất động sản tăng trưởng tốt, giúp bù đắp phần thiếu hụt.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng vọt 729%, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Cùng với việc cắt giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý, Đất Xanh ghi nhận lãi sau thuế 277 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý II/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.971 tỷ đồng (giảm 10%), trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 107% lên 355 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2025 (7.000 tỷ doanh thu và 368 tỷ lãi ròng), doanh nghiệp đã lần lượt hoàn thành 28% và 37% chỉ tiêu.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 32.683 tỷ đồng, tăng 3.500 tỷ so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền gửi ngắn hạn dưới 3 tháng tăng vọt từ 887 tỷ lên 2.994 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền cải thiện mạnh. Nợ phải trả ở mức 13.774 tỷ đồng, với nợ vay chiếm khoảng 43%. Khoản người mua trả tiền trước cũng tăng thêm 600 tỷ, lên 1.675 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn cho biết Tập đoàn Đất Xanh đang sở hữu 5 đại dự án quy mô hàng trăm hecta, phát triển theo mô hình đô thị vệ tinh. Doanh nghiệp đang dồn toàn lực để hoàn tất các thủ tục về đất đai và pháp lý, hướng đến triển khai trong giai đoạn 2025–2030.

Đến nay, Đất Xanh đã chuẩn bị quỹ sản phẩm lên tới gần 15.000 căn, sẵn sàng tung ra thị trường trong ba năm tới (2025–2027).

Chiến lược trọng tâm trong giai đoạn 2024–2025 của doanh nghiệp là "dồn lực cho pháp lý". Hầu hết các dự án chủ chốt hiện đã có chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500 và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép xây dựng.

Hơn 3.000 lượt giữ chỗ cho The Privé – dự án từng "ngủ đông" 6 năm của Đất Xanh

Phối cảnh dự án The Privé

Theo báo cáo từ Chứng khoán Shinhan, trong quý II/2025, Tập đoàn Đất Xanh đã ghi nhận hơn 3.000 lượt booking cho 3.175 căn hộ tại dự án The Privé – cho thấy sức nóng trở lại của một dự án từng "đóng băng" nhiều năm.

The Privé, tiền thân là dự án Gem Riverside, tọa lạc tại phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), có quy mô 6,7 ha với 12 tòa tháp và tổng cộng 3.175 sản phẩm. Dự án từng gây chú ý khi mở bán vào năm 2018 nhưng sau đó bị tạm dừng do các vướng mắc pháp lý.

Hiện Đất Xanh đang hoàn tất phần móng và các thủ tục cần thiết để xin giấy phép mở bán. Dự kiến, The Privé sẽ chính thức được giới thiệu ra thị trường trong nửa cuối năm 2025, đánh dấu sự trở lại của một trong những dự án từng được mong đợi nhất khu Đông TP.HCM.