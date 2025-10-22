Lợi nhuận tăng vọt hơn 7.100%, một công ty tạo kỷ lục ngành chứng khoán

Theo báo cáo tài chính tại 30/09, OCBS ghi nhận doanh thu quý 03 đạt 136 tỷ VND, gấp 14 lần, và lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng vọt lên 97 tỷ VND, gấp 141 lần cùng kỳ năm 2024. Sau khấu trừ chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế 09 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 93 tỷ VND, mức cao nhất lịch sử trong 19 năm hoạt động.

Tất cả hoạt động kinh doanh của OCBS đều tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu môi giới trong quý 03 cao gấp 06 lần cùng kỳ. Bắt nhịp với đà phát triển của mảng môi giới, dư nợ cho vay ký quỹ của Công ty cũng tăng gấp 10 lần so với đầu năm, đạt 1.204 tỷ VND, đẩy doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ lên gấp 05 lần cùng kỳ.

Hoạt động tự doanh của Công ty ghi nhận tỷ suất sinh lời ấn tượng, lợi nhuận quý 03 nhảy vọt 7.354 lần so với kỳ trước, cho thấy OCBS đã có chiến lược đầu tư hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng đột biến lên 21 tỷ VND, gấp 15 lần cùng kỳ, củng cố vị thế Ngân hàng Đầu tư hàng đầu của OCBS.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của OCBS được cải thiện mạnh lên mức 80% trong quý 03, phản ánh hiệu quả chiến lược tối ưu chi phí và tập trung vào các hoạt động sinh lời cao của Công ty.

Không chỉ báo cáo kết quả kinh doanh nổi bật, OCBS còn ghi dấu ấn bởi tốc độ mở rộng quy mô và củng cố nền tảng hoạt động. Tổng tài sản của OCBS tại thời điểm 30/09 đạt 2.336 tỷ VND, gấp 05 lần cùng kỳ và thiết lập kỷ lục mới trong hành trình phát triển gần hai thập kỷ. Cuối tháng 07 vừa qua, Công ty đã hoàn tất tăng vốn điều lệ gấp 04 lần lên 1.200 tỷ VND; đồng thời chuyển trụ sở chính về tòa nhà The Hallmark – biểu tượng mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Động thái này cho thấy tầm nhìn của Ban Lãnh Đạo trong việc xây dựng hình ảnh một định chế tài chính chuyên nghiệp, năng động và hội nhập quốc tế.

Song song đó, OCBS nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng như các gói Margin Flash, Margin Go, Sản phẩm OS-Bond, OS-Wealth,… phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng mục tiêu. Công ty tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ, với nền tảng OCBS Invest (web & app) được giới đầu tư đánh giá cao nhờ tốc độ xử lý, trải nghiệm mượt mà, khả năng bảo mật cao và các tính năng, giải pháp chuyên biệt về quản lý gia sản (Wealth Management). Đây được xem là những trụ cột chiến lược giúp Công ty mở rộng thị phần và hoàn thành sứ mệnh "Dẫn lối thịnh vượng bền vững".

Gần đây, OCBS bổ nhiệm bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán, vào Ban Điều Hành với vị trí Phó Tổng Giám Đốc. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và nâng cao năng lực quản trị, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững, hiện thực hóa mục tiêu và chiến lược phát triển của OCBS trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, những bước đi mạnh mẽ này đang góp phần nâng cao đáng kể hình ảnh thương hiệu OCBS trên thị trường. Hành trình tái cấu trúc thần tốc của Công ty thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, khi hình ảnh Ban Lãnh Đạo và thương hiệu OCBS xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường tài chính. Cùng với đó, các báo cáo phân tích chuyên sâu của OCBS cũng được đánh giá là nguồn thông tin uy tín, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định chính xác.

OCBS chuyển trụ sở về toà nhà The Hallmark – biểu tượng mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Nhìn lại bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ và thị trường chứng khoán được nâng hạng, triển vọng tăng trưởng của ngành tài chính – chứng khoán đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Đây được xem là "cơ hội vàng" không chỉ dành cho OCBS mà còn cho các công ty chứng khoán đủ năng lực và tầm nhìn để nắm bắt xu thế mới.

Theo công bố thông tin mới nhất, Công ty tiến hành chốt danh sách chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong đầu quý 04/2025. Liệu rằng đây có phải là một bước đi chiến lược tiếp theo của OCBS để tận dụng thời cơ tham gia cuộc đua tăng vốn và IPO đang rất sôi động, từng bước khẳng định vị thế của một công ty chứng khoán theo chuẩn Ngân hàng Đầu tư chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới của thị trường chứng khoán Việt Nam?