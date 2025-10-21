Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Chứng khoán BIDV (BSC) đạt gần 500 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025. Trong 9 tháng đầu năm 2025, BSC duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển toàn diện ở các mảng hoạt động kinh doanh.

Theo BCTC quý 3 vừa công bố, doanh thu hoạt động của BSC đạt 687,9 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 323,6 tỷ đồng, tăng 231% so với quý 3/2024. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 193,1 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tốt trong trong bối cảnh thị trường chứng khoán quý 3 tăng trưởng tích cực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của BSC đạt 1.531,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 638,8 tỷ đồng, tăng 59%; Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu đạt 483,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động Tư vấn tài chính hồi phục tích cực với doanh thu đạt 21 tỷ, tăng 99% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/09/2025, tổng tài sản của BSC đạt 16.661 tỷ đồng, tăng 62%. Kết thúc 9T/2025, lợi nhuận trước thuế của BSC đạt 496.4 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu BSI đóng cửa ở mức giá 41,500 đồng/cổ phiếu.