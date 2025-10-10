Lợi nhuận trước thuế tăng 202% so với Quý 2, DSC hoàn thành kế hoạch năm 2025

Tự doanh trở thành trụ cột mới

Kết thúc Q3/2025, DSC ghi nhận tổng doanh thu tăng 112% so với Q2/2025, đặc biệt, mức tăng trưởng đều được ghi nhận tại tất cả các mảng hoạt động. Cụ thể, so với Q2/2025, lợi nhuận trước thuế của hoạt động cho vay ký quỹ tăng 34%; Uỷ thác/Tư vấn đầu tư tăng 236% và đặc biệt là lợi nhuận trước thuế hoạt động tư doanh đạt mức tăng trưởng 1222%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của DSC tại Q3/2025 đã tăng 202% so với Q2/2025.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của DSC đạt 291 tỷ, hoàn thành 160% kế hoạch 9 tháng đầu năm, hoàn thành 112% kế hoạch năm và vượt 55% so với thực hiện 9T/2024. So sánh với kế hoạch 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoạt động tự doanh đã hoàn thành 258%; Hoạt động uỷ thác/tư vấn đầu tư cũng khởi sắc khi hoàn thành 609% so với kế hoạch 9T/2025 và 304% so với kế hoạch năm.

Đáng chú ý, xét chỉ số CIR, trong 9T/2025, DSC ghi nhận ở mức 44%, tốt hơn so với kế hoạch năm đề ra ở mức 54%. Ngoài ra, chỉ số ROE tiếp tục tục duy trì ở mức 9%, tốt hơn kế hoạch đã xây dựng.

Về cơ cấu doanh thu 9T/2025, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục giữ vai trò then chốt với tỷ trọng lên tới 35,59%, theo sau lần lượt là hoạt động tự doanh (22,58%), môi giới (16,55%), hoạt động kinh doanh nguồn vốn (18.19%) và các hoạt động khác…

Uỷ thác đầu tư – hướng đi an toàn cho nhà đầu là chủ doanh nghiệp SME và High Net Worth!

Không quá mới nhưng dịch vụ Uỷ thác đầu tư của DSC đã và đang là điểm nhấn mới nhằm đáp ứng nhu cầu về đầu tư cũng như linh hoạt về vốn đối với các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Theo thống kê, trong giai đoạn từ tháng 5/2025 tới tháng 8/2025, dịch vụ Uỷ thác đầu tư của DSC đã đem về khoản lợi nhuận +23,98% (tương ứng lợi suất trung bình năm là +99,46%) dành cho khách hàng.

Trước đó, giai đoạn tháng 5/2024 tới tháng 4/2025, khách hàng uỷ thác đầu tư tại DSC cũng đã có được mức lợi nhuận 15,05%. Hay giai đoạn “khó ăn” của thị trường từ 8/2023 tới tháng 2/2024, chỉ với thời gian ngắn, hoạt động uỷ thác đầu tư đã ghi nhận lợi nhuận + 19,86% (tương lợi suất trung bình năm đạt +37,64%).

Chia sẻ về dịch vụ này, ông Toản cho biết: “Với phương pháp đầu tư tập trung giải ngân vào thời điểm thích hợp, danh mục đầu tư chọn lọc với các tiêu chí khắt khe và thời gian đầu tư không quá dài, dịch vụ này hiện đang được nhiều nhà đầu tư là chủ doanh nghiệp SME hay những nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng cao lựa chọn nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn – trung hạn – dài hạn”.

Nhấn mạnh về tính minh bạch, ông Toản khẳng định, toàn bộ hoạt động uỷ thác đầu tư hiện nay đều được thực hiện đúng theo quy định với sự giám sát chặt chẽ và được kiểm toán định kỳ đầy đủ.

“Uỷ thác không đơn giản là cứ gửi tiền vào để chúng tôi thực hiện đầu tư, mà mọi khâu trong đó đều có sự liên kết giữa DSC và khách hàng, đảm bảo thông tin minh bạch, phù hợp với định hướng, kỳ vọng của nhà đầu tư”.

Tập trung mở rộng & phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản NĐT cá nhân

Chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư DSC & Cập nhật KQKD Q3/2025, ông Trần Minh Toản - Giám đốc Tài Chính nhấn mạnh vào hoạt động quản lý tài sản nhà đầu tư cá nhân: “Chúng tôi thấy thị trường quản lý tài sản vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai phá. Hiện nay, phần lớn nhà đầu tư tại Việt Nam đang phẩn bổ tỷ trọng tài sản tập trung chủ yếu vào bất động sản (70%); Tiền, tiền gửi tiết kiệm (20%); Cổ phiếu (8%); Trái phiếu (1%) và các loại hình khác (1%). Việc hỗ trợ nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục tài sản đầu tư là thực sự cần thiết để đảm bảo an toàn trước biến động thị trường và xa hơn là tối ưu tỷ suất sinh lời”.

Mặt khác, về hoạt động ngân hàng đầu tư, với năng lực tư vấn, khả năng thu xếp vốn cho các thương vụ lớn đã được thể hiện từ 2023 tới nay và chiến lược Co-invest độc đáo, DSC tự tin với tham vọng thực hiện các thương vụ với giá trị 10.000-15.000 tỷ/năm trong những 3-5 năm tiếp theo.

Từ nay tới 2027, DSC sẽ duy trì tập trung và 3 mục tiêu then chốt gồm: Đảm bảo chỉ số ROE; Tăng cường số hoá và trang bị công nghệ cho nhân sự, đặc biệt là đội ngũ tư vấn chứng khoán; Duy trì 2 mũi nhọn chính là Ngân hàng đầu tư (IB) và Tự doanh chứng khoán.