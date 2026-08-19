Lời thú nhận của một Gen Z làm nghề pha lóc thịt

Lottie Mallia (16 tuổi) và Nathan Goodliffe (22 tuổi) đều chia sẻ rằng họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghề bán thịt, chế biến thịt, nhưng họ hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người khác theo đuổi ngành này.

Hiệp hội các Nhà cung cấp Thịt Độc lập (Association of Independent Meat Suppliers) tại Anh vào năm 2021 cho biết ngành này hiện đang thiếu khoảng 14.000 vị trí việc làm. Ngành nghề này đối với các thợ trẻ tuổi thực sự ra sao?

Mallia và Goodliffe khoe các miếng thịt do chính tay mình cắt.

Lottie Mallia, 16 tuổi, chuẩn bị bắt đầu chương trình học nghề để trở thành một người thợ pha lóc thịt.

Miss Mallia đã làm việc tại cửa hàng Moor Farm ở Newborough (gần Peterborough, Cambridgeshire) được 6 tháng kể từ khi rời nhà trường. Ban đầu làm việc ở cửa hàng, cô cảm thấy được truyền cảm hứng sau khi quan sát các người thợ lóc thịt làm việc và quyết định tìm kiếm một chương trình học nghề kéo dài hai năm.

Cô gái tuổi teen cho biết cô rất ngạc nhiên khi cuối cùng lại theo đuổi công việc này, nhất là khi ban đầu cô từng rất "sợ" các bộ sườn/xác động vật và những con dao sắc như dao cạo.

"Tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ làm công việc như thế này, nhưng tôi sẽ không đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên đời," cô chia sẻ. "Tôi thực sự thích đi làm mỗi ngày – điều đó thật tuyệt vời."

"Tôi từng học nghệ thuật ở cấp GCSE và tôi cảm thấy làm thịt cũng là một dạng nghệ thuật, nên nếu không làm việc này thì có lẽ tôi sẽ đi học một khóa về nghệ thuật."

Mallia cho biết dù đây là ngành nghề do nam giới chiếm đa số và các thợ thường lớn tuổi, công việc này lại rất phù hợp vì cô không ngại việc "vấy bẩn tay". Dù vậy, cô thừa nhận mọi người thường nghĩ cô nói đùa khi kể về công việc của mình và không hiểu sao cô có thể làm được.

Mặc dù vậy, Mallia hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác cân nhắc đây như một sự nghiệp. Trong khi nhiều bạn bè chọn vào đại học/cao đẳng, cô cảm thấy vui vì được vừa học vừa làm thực tế và điều đó giúp cô tự tin hơn.

Lottie Mallia, 16 tuổi

Cô hy vọng công việc này một ngày nào đó có thể giúp cô và bố mình – một người thích nấu ăn – mở một quán cà phê hoặc một cửa hàng thịt riêng. Cô cũng chia sẻ thêm rằng gia đình mình có một điểm chung kỳ lạ về việc theo đuổi những công việc ít ai ngờ tới.

"Mẹ tôi cũng làm việc ở một nhà tang lễ – bà cũng không ngại nhìn thấy thi thể," Mallia nói. "Đó là công việc mơ ước cả đời của bà và khi chúng tôi chuyển về Peterborough, bà đã xin được công việc đó."

'Tôi đang làm công việc mình yêu thích'

Nathan Goodliffe, 22 tuổi, vừa hoàn thành chương trình học nghề kéo dài hai năm và hiện đã là một thợ lóc thịt lành nghề. Tuy nhiên, đó không phải là con đường sự nghiệp ban đầu anh hướng tới.

Chính trong quá trình học làm đầu bếp tại trường cao đẳng, anh đã nhận một công việc tại một trung tâm nhà vườn, làm việc ở cả bếp, bộ phận mổ thịt và cửa hàng nông sản.

"Tôi bắt đầu thích tìm hiểu hơn về cách chuẩn bị thịt cho công việc trong bếp," Mr Goodliffe nói. "Tôi muốn biết thịt từ đâu đến. Tôi sang bộ phận mổ thịt, bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi hơn và quản lý đã thấy được sự nhiệt tình của tôi. Tôi rất hạnh phúc và hài lòng vì đã chọn hướng đi đó. Tôi rất biết ơn người quản lý đã giúp tôi có được suất học nghề đó và có được vị trí như ngày hôm nay. Tôi yêu thích công việc này."

Goodliffe gần đây đã chuyển việc và hiện làm tại cửa hàng Moor Farm cùng với Mallia. Anh thừa nhận trở thành thợ pha lóc thịt là một "lựa chọn khác biệt" đối với giới trẻ.

Nathan Goodliffe, 22 tuổi

Dù đợt bùng phát Covid khiến chương trình đào tạo của anh bị kéo dài thêm 6 tháng, anh cho biết điều đó giúp anh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công việc và mức độ phụ thuộc của mọi người vào người thợ làm công việc đặc biệt này. Đại dịch cũng khiến anh trân trọng giá trị của sự ổn định công việc.

"Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ, xắn tay áo vào làm những công việc lem luốc, nhưng đó lại là những thứ tôi thích làm," Goodliffe nói. "Bạn học được rất nhiều điều từ đó và đây là một nghề sẽ tồn tại mãi mãi. Luôn luôn có việc làm cho một thợ chế biến thịt và tôi đang làm điều mình yêu thích."

Ngoài việc học các phần cắt thịt khác nhau, anh còn tìm hiểu về phúc lợi động vật và khả năng truy xuất nguồn gốc thông qua các chuyến thăm trang trại và lò mổ.

Giữa cuộc khủng hoảng thiếu hụt lao động hiện tại, Goodliffe khẳng định anh đã đưa ra lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn và không ngần ngại giới thiệu nó cho người khác.

"Nếu ai đó muốn tích lũy nhiều kinh nghiệm và có một bằng cấp/tay nghề cho cả đời, thì nghề này là con đường đáng đi vì nó không chỉ đơn thuần là làm thợ chế biến thịt," anh nói. "Số lượng khách hàng bạn được gặp gỡ hàng ngày, việc giúp đỡ họ, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn luôn bận rộn và tập trung làm việc, học hỏi rất nhiều – mỗi ngày là một ngày mới."

Theo Hiệp hội các Nhà chế biến Thịt Anh (BMPA) – đại diện cho ngành, chỉ riêng tại các nhà máy thịt lớn cung cấp cho các siêu thị và cửa hàng hàng đầu cả nước đã cần khoảng 15.000 thợ lành nghề và bán lành nghề.

"Sẽ còn có nhiều thợ địa phương và các mảng khác trong ngành nữa, vì vậy có rất nhiều cơ hội việc làm," Nick Allen, Giám đốc điều hành BMPA cho biết. "Đó là kỹ năng tuyệt vời để học trong đời. Nhưng cần có thời gian, bạn không thể thành thạo nó chỉ sau một đêm."

Sự thiếu hụt lao động ở Anh đã dẫn đến nguy cơ tiêu hủy heo hàng loạt do heo trưởng thành không được giết mổ đủ nhanh, gây ra tình trạng quá tải tại các trang trại. Bên cạnh đó, ngày càng nnhiều thợ thịt ở các cửa hàng bán lẻ bắt đầu bằng việc làm trong nhà máy, nơi họ được dạy kỹ năng dùng dao và kiến thức về các phần cắt thịt khác nhau.

Ông Allen kể trước đây, ông từng đi tham quan các hội chợ nông nghiệp cùng một thợ pha lóc thịt và một đầu bếp biểu diễn – và từ đó cảm nhận được tại sao đây có thể là một sự nghiệp mang lại sự thỏa mãn.

"Khán giả luôn hoàn toàn bị mê hoặc khi xem người thợ thao tác – không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy một cây kim rơi," ông nói.

Nguồn: BBC