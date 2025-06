Long An thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 17.200 tỷ đồng, tăng hơn 34%

Kỳ họp thứ 26 của HĐND tỉnh Long An khóa X

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Long An khóa X tổ chức kỳ họp thứ 26, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tham dự phiên họp qua màn hình trực tuyến.

Tại kỳ họp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của UBND tỉnh Long An cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) quý 1 trên địa bàn ước đạt 7,2%.

Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 cao nhất từ năm 2021 đến nay của tỉnh Long An.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước tăng 19,04% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng ước tăng 13,19% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 4,21 tỷ USD, tăng 15,34% so với cùng kỳ, nhập khẩu ước đạt 2,63 tỷ USD, tăng 9,9%.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 17.287,5 tỷ đồng, bằng 71,9% so với dự toán Trung ương giao và bằng 70,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Long An sẽ xem xét thông qua các nội dung quan trọng, như xem xét, đánh giá báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

HĐND tỉnh Long An cũng sẽ xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 và cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Long An khóa X, trước khi diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Long An khóa X dự kiến tổ chức vào chiều ngày 27/6 tới.