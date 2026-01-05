Xuyên Tết thi công dự án kết nối các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Dự án được thực hiện nhằm tạo ra tuyến đường mới kết nối từ quốc lộ 10 vào trung tâm TP Hải Phòng và trong tương lai kết nối quốc lộ 37; kết nối quốc lộ 10 và đường tỉnh 354 với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng (cũ), đặc biệt là khu công nghiệp Tiên Thanh. Qua đó, rút ngắn hành trình xe chạy, giảm chi phí vận chuyển, mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực.