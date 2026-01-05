Xuyên Tết thi công dự án kết nối các khu công nghiệp ở Hải Phòng
Dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, các đơn vị thi công huy động hàng chục thiết bị máy móc và công nhân làm việc 3 ca/ngày, gấp rút thi công dự án giao thông nối đường tỉnh 354 đến quốc lộ 10, kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo (cũ).
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 (huyện Tiên Lãng cũ) đến quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo cũ) được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tháng 4/2023 và điều chỉnh tháng 10/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 2.042 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện nhằm tạo ra tuyến đường mới kết nối từ quốc lộ 10 vào trung tâm TP Hải Phòng và trong tương lai kết nối quốc lộ 37; kết nối quốc lộ 10 và đường tỉnh 354 với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng (cũ), đặc biệt là khu công nghiệp Tiên Thanh. Qua đó, rút ngắn hành trình xe chạy, giảm chi phí vận chuyển, mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực.
Quy mô tuyến đường dài 8,1km, đường cấp II đồng bằng với vận tốc thiết kế 100km/h, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. Trong đó, đoạn từ đường tỉnh 354 đến KCN Tiên Thanh mặt ngang đường rộng 42,5-43,5m, lòng đường xe chạy 22,5m. Đoạn qua KCN Tiên Thanh mặt ngang rộng 36,25m, lòng đường rộng 21,5m.
Tổng diện tích thu hồi 29,88ha liên quan 804 hộ dân và tổ chức, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 302 tỷ đồng. Đến nay công tác GPMB cơ bản đã hoàn thành, còn một hộ dân tại xã Tiên Lãng còn vướng mắc trong các thủ tục thu hồi, bàn giao mặt bằng.
Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, dịp Tết dương lịch 2026 các đơn vị thi công đã huy động hơn 30 thiết bị máy móc cố định và hàng chục công nhân thi công 3 ca/ngày, không nghỉ cuối tuần, dịp lễ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Hạng mục cầu Tiên Thanh và đường nối đến quốc lộ 10 được các đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và chuẩn bị thảm nhựa bê tông mặt cầu, khu tái định cư phục vụ dự án đang được thi công tường chắn, san nền, hạ tầng kỹ thuật... khối lượng ước đạt 89,6%.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng (cũ) với huyện Vĩnh Bảo (cũ), giúp giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở kết cấu hạ tầng giao thông Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và mạng lưới giao thông kết nối giữa thành thị với nông thôn. Đồng thời, hình thành không gian phát triển kết cấu hạ tầng khung đô thị, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế.
