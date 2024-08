Long Châu lãi to, cổ phiếu FPT Retail lập đỉnh lịch sử mới, vốn hóa chạm ngưỡng 1 tỷ USD

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu FRT của FPT Retail đã tăng gần 5% đạt mức giá 184.200 đồng/cp. Thậm chí đã có lúc thị giá của FRT tăng trần trong buổi sáng. Tổng khối lượng giao dịch lúc này là gần 2 triệu cổ phiếu. Đây cũng là mức giá kỷ lục mà cổ phiếu này đạt được trong lịch sử niêm yết.

Vốn hóa lúc này của FPT Retail cũng đạt mức hơn 25.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD).

Cổ phiếu FRT cùng một vài cổ phiếu ngành bán lẻ liên tục lập đỉnh trong thời gian qua một phần đến từ tình hình vĩ mô khả quan trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 7/2024 ước đạt 528.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung bảy tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3,6 triệu nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2%.



Doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng năm 2024 ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Khoản mục này so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 10,2%; Đà Nẵng tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,6%; Hà Nội tăng 6,6%; TP.HCM tăng 6,3%.

Bên cạnh những thuận lợi từ yếu tố vĩ mô, việc cổ phiếu FRT liên tục phá đỉnh trong thời gian qua còn đến từ sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào mảng kinh doanh dược phẩm của FPT Retail. Cụ thể, trong BCTC soát xét bán niên 2024, FPT Retail đã tiết lộ kết quả kinh doanh khởi sắc của chuỗi Long Châu.

Cụ thể, chuỗi dược phẩm này đã mang về 11.521 tỷ đồng doanh thu của nhà bán lẻ này, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Mảng dược phẩm hiện cũng đang chiếm 63% doanh thu của FPT Retail. Lợi nhuận trước thuế, lãu vay và khấu hao tài sản cố định (EBTDA) của Long Châu đạt mức 491 tỷ đồng.

Mặc dù FPT Retail không công bố cụ thể nhưng các số liệu từ BCTC cho thấy lợi nhuận trước thuế vào khoảng hơn 270 tỷ đồng - trong khi đó LNTT hợp nhất của cả hệ thống chi ở mức 160,5 tỷ đồng.

TIỀM NĂNG CỦA FPT RETAIL TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Trong một báo cáo mới đây của SSI Research, CTCK này kỳ vọng lợi nhuận của FPT Shop sẽ quay trở lại xu hướng tích cực sau khi các công ty lớn trên thị trường đều giảm hàng tồn. SSI Research ước tính FPT Retail sẽ đóng cửa 50 cửa hàng FPT Shop vào năm 2024 và duy trì số lượng cửa hàng trong năm 2025.

Mặc dù có ít cửa hàng hơn nhưng chúng tôi kỳ vọng doanh thu của FPT Shop sẽ phục trong năm 2024-2025 cùng với sự phục hồi của tiêu dùng và chu kỳ thay thế điện thoại di động bắt đầu từ năm 2025 (tức là 3-4 năm sau khi nhu cầu cao bất thường vào năm 2021). Biên lợi nhuận trước thuế dự báo sẽ cải thiện trong năm 2024 và 2025 do cạnh tranh về giá bớt gay gắt hơn nhờ việc giảm lượng hàng tồn kho của 2 công ty lớn nhất (MWG và FRT) và nỗ lực tối ưu hóa chi phÍ

Về chuỗi dược phẩm Long Châu, SSI Research kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ hoạt động mở mới và biên lợi nhuận mở rộng. SSI Research dự báo Long Châu sẽ mở thêm 400 nhà thuốc mới mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025, do các nhà thuốc thương mại hiện đại vẫn còn cơ hội giành thị phần từ nhà thuốc nhỏ và nhà thuốc bệnhviện (hiện chiếm hơn 85% thị phần).

Việc mở mới sẽ tăng tốc ở các vùng nông thôn, khu vực có cơ sở chăm sóc sức khỏe công lập còn hạn chế, vì vậy bệnh nhân có thể tìm kiếm các dược sĩ tư nhân có uy tín.Như vậy Long Châu sẽ có 1.900 và 2.300 nhà thuốc vào cuối năm 2024-2025.

Về mảng vaccine, Long Châu đặt mục tiêu có 100 trung tâm vaccine vào cuối năm 2024, sau đó mở 150 trung tâ vào năm 2025 để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng. SSI Research vẫn cho rằng mảng này sẽ lỗ trong năm 2024-2025. Doanh thu vắc xin dự kiến sẽ chiếm lần lượt 4% và 9% doanh thu Long Châu trong năm 2024 và 2025.

Quy mô thị trường vaccine nhỏ hơn nhiều so với quy mô thị trường thuốc (khoảng 666 triệu USD so với 8,5 tỷ USD trong năm 2023). Như vậy, tỷ trọng doanh thu vắc xin trong tổng doanh thu của Long Châu có thể vẫn sẽ ở mức thấp đến năm 2025.

Theo thống kê từ SSI Research, quy mô thị trường vaccine năm 2023 tại Việt Nam đạt 16.000 tỷ đồng - tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. CTCK này cũng cho rằng nhu cầu vaccine có thể duy trì trưởng ổn định trong những năm tới nhờ nhu cầu gia tăng đối với các chủng loại vaccine chính như vaccine ngừa HPV, vaccine phế cầu khuẩn và vắc xin ngừa cúm (chiếm 33%, 22% và 10% trong tổng thị trường vaccine tại Việt Nam). Điều này nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Việt Nam (dưới 5%), vì các loại vắc xin này chưa được đưa vào chương trình TMCR (chương trình tiêm chủng miễn phí do Chính phủ cung cấp).

Vì vậy, SSI Research cho rằng trung tâm tiêm chủng tư nhân sẽ có cơ hội phát triển cùng với sự gia tăng nhu cầu tiêm chủng (tăng trưởng 10-15% trong vài năm tới) và xu hướng lựa chọn dịch vụ tiêm chủng tư nhân thay vì tiêm chủng tại cơ sở công lập. Một trong số những công ty được hưởng lợi lớn sẽ là Long Châu.