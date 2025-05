Long Châu tiên phong triển khai giải pháp dự phòng viêm phổi do RSV

Đây không chỉ là cam kết về chất lượng và trách nhiệm, mà còn là hành động thiết thực, chung tay vì tương lai Việt Nam khỏe mạnh.

Virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) hay virus hợp bào hô hấp là một loại virus gây bệnh truyền nhiễm tại đường hô hấp và phổi phổ biến nhất ở trẻ em. Ước tính 60% trẻ mắc trước 1 tuổi và có đến 80% trẻ đã nhiễm RSV khi được 2 tuổi. (1) Đặc biệt, khu vực miền Nam, RSV thường lan rộng vào mùa mưa, khoảng tháng 6 đến tháng 11. Hiện nay, chưa có liệu pháp kháng virus hiệu quả hoặc vaccine phòng ngừa trong giai đoạn sớm hay thuốc điều trị đặc hiệu. Thấu hiểu những lo lắng và trăn trở của gia đình cũng như cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai, FPT Long Châu đồng hành cùng AstraZeneca mang đến giải pháp kháng thể đơn dòng Palivizumab giúp phòng ngừa viêm đường hô hấp dưới cho trẻ sinh non, trẻ dưới 2 tuổi bị bệnh tim mạn tính. Loại kháng thể này đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng trong suốt gần 30 năm, tại hơn 100 quốc gia. (*) Đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ hơi thở cho trẻ, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc từ những năm tháng đầu đời.



Theo chuyên gia, kháng thể đơn dòng Palivizumab, được FDA chấp thuận vào năm 1998, là một trong những biện pháp dự phòng cho trẻ có nguy cơ cao mắc RSV. Hoạt chất này cũng được được Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ cao, giúp giảm tỷ lệ nhập viện, thời gian nằm viện và thời gian cần tăng cường hỗ trợ oxy. (2) Từ báo cáo của hãng AstraZeneca cho biết, kháng thể đơn dòng Palivizumab có khả năng giúp giảm đến 78% tỷ lệ trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao phải nhập viện do RSV.

Chuyên gia y tế cho biết, trẻ mắc bệnh sẽ có các triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh, hầu hết hồi phục trong một hoặc hai tuần, tuy nhiên ở người có nguy cơ cao có thể chuyển biến viêm tiểu phế quản, viêm phổi nặng dẫn đến suy hô hấp cấp. RSV là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mỗi năm tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 58.000-80.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện do nhiễm RSV, trong đó trẻ sơ sinh là đối tượng có nguy cơ cao nhất. (3). Theo đó, RSV cũng là nguyên nhân thứ 2 thường gặp nhất gây tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi. (4)

Giải pháp kháng thể đơn dòng Palivizumab là liệu trình bảo vệ mới mang đến hiệu quả bền vững để bảo vệ trẻ em.

Bác sĩ Lê Thanh Khôi – Trưởng Hội Đồng Y Khoa hệ thống FPT Long Châu đánh giá, virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt, với đối tượng trẻ nhỏ có hệ miễn dịch non yếu có thể gây ra biến chứng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản,... Sau khi xâm nhập vào niêm mạc mũi, họng hoặc kết mạc, vi rút RSV nhanh chóng lây lan vào đường hô hấp, nhắm tới mục tiêu là các tế bào biểu mô có lông, gây ra hoại tử tế bào biểu mô đường hô hấp. Trẻ càng ít tháng tuổi, nguy cơ mắc bệnh và biến chứng càng cao. Việc dự phòng kịp thời cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sinh non là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe của trẻ an toàn, góp phần giảm tải áp lực lên hệ thống y tế nước nhà, bác sĩ Khôi nhấn mạnh

Các chuyên gia cảnh báo, RSV có thể dễ dàng phát triển và tấn công trẻ nhỏ có sức đề kháng non yếu, nhất là vào thời điểm giao mùa đặc biệt là mùa thu - đông hoặc xuân - hè (từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm). Thời tiết và nhiệt độ thay đổi thất thường sẽ ảnh hưởng tới tế bào đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi rút RSV xâm nhập và gây bệnh cũng giống như nhiều virus gây bệnh đường hô hấp khác, RSV có thể lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua nhiễm bẩn bởi các giọt bắn có chứa vi rút RSV được thải ra từ người bệnh qua ho, hắt hơi lên mắt, mũi, miệng. (5)

FPT Long Châu đã hợp lực cùng các đối tác dược phẩm toàn cầu cùng triển khai các giải pháp điều trị hiện đại, an toàn, và thiết thực cho cộng đồng.

Đại diện hệ thống FPT Long Châu chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, y tế dự phòng là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ sức khỏe cộng đồng là niềm hy vọng, là sự an tâm của hàng triệu gia đình Việt Nam. Giải pháp kháng thể đơn dòng Palivizumab là liệu trình bảo vệ mới mang đến hiệu quả bền vững để bảo vệ trẻ em - những mầm non và trụ cột tương lai của nước nhà trước các tác nhân gây bệnh RSV. Đó cũng là lý do, trong những năm qua, nhà thuốc Long Châu đã không ngừng đầu tư vào việc tiên phong mang những thuốc mới, thuốc hiếm, xây dựng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tận tâm và các chương trình hỗ trợ tài chính thiết thực để người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm mới, chất lượng với chi phí hợp lý."

Bền bỉ với vai trò là cầu nối đưa những giải pháp y học tiên tiến và phương pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam, FPT Long Châu đã hợp lực cùng các đối tác dược phẩm toàn cầu cùng triển khai các giải pháp điều trị hiện đại, an toàn, và thiết thực cho cộng đồng. Đây là lời cam kết dài hạn của FPT Long Châu trên hành trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt. Những bước đi này còn góp phần vào mục tiêu chung của cả nước trong việc hướng đến xây dựng một nền y tế văn minh, hiện đại, tiệm cận các nước trong khu vực và thế giới.