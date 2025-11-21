Lotus 1 chính thức ra mắt – Tâm điểm mới của thị trường căn hộ cao cấp Bắc Giang

Nối tiếp thành công của tòa Lotus 2 - Thuộc Tổ hợp căn hộ Lotus Star Bắc Giang, ngày 16/11 vừa qua, Chủ đầu tư TTB Group kết hợp cùng đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc đã cho ra mắt tòa căn hộ tiếp theo - Tòa Lotus 1, nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu của đông đảo khách hàng tại dự án này.

Sức nóng của căn hộ trung tâm đô thị công nghiệp tại miền Bắc

Sở hữu vị trí đắt giá ngay trung tâm, thiết kế hiện đại cao cấp và tiềm năng tăng giá rõ rệt sau làn sóng sáp nhập tỉnh, sự kiện ra mắt tòa căn hộ Lotus 1 trung tâm Bắc Giang, Bắc Ninh đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ, thu hút gần 500 khách hàng tới tham dự sự kiện với hàng trăm khách hàng có nhu cầu đặt mua.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TTBGroup, chủ đầu tư dự án nhấn mạnh: "Sau quá trình sáp nhập, thị trường Bắc Ninh – Bắc Giang với hạt nhân khu vực trung tâm hành chính tỉnh đang thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư cũng như nhân lực chất lượng cao đổ về, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở. Trong khi đó, khu vực trung tâm gần như rất hiếm dự án mới được mở bán. Ngay tại tổ hợp Lotus Star, các tòa tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo mặt bằng giá phù hợp với giá trị và tiệm cận với thị trường Hà Nội. Vì lẽ đó, Lotus 1 trở thành cơ hội hiếm có để sở hữu căn hộ trung tâm với mức giá mềm. Khách hàng xuống tiền thời điểm này gần như nắm chắc lợi thế tăng giá".

Ông Trần Thanh Bình phát biểu khai mạc tại Sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Đất Xanh Miền Bắc, ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Kinh doanh đã chia sẻ những thông tin đắt giá về thị trường, cơ hội đầu tư và đặc biệt là những điểm nhấn đáng giá nhất về Tổ hợp Lotus Star nói chung và tòa căn hộ Lotus 1 nói riêng. Theo đó, dự án sở hữu vị trí đắt giá ngay trung tâm Bắc Giang, được phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại với hệ thống tiện ích đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Xuân Tiến cho biết rất nhiều khách hàng chưa mua được Lotus 2 đang rất mong chờ sự ra mắt của tòa Lotus 1

Theo đó, tòa căn hộ cao cấp Lotus 1 thuộc tổ hợp Lotus Star Bắc Giang tọa lạc tại đường Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, lõi trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới. Dự án được xây dựng trên ô đất gần 3,6ha với chiều cao 21 tầng gồm 1 tầng hầm để xe, 2 tầng trung tâm thương mại, 1 tầng thương mại dịch vụ trên mái cùng 323 căn hộ cao cấp. Được phát triển bởi chủ đầu tư TTBGroup, Lotus 1 được định vị là một trong những công trình trọng điểm, là một mảnh ghép quan trọng kiến tạo nên diện mạo lõi đô thị "thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh với sự đầu tư bài bản từ thiết kế đến cảnh quan, tiện ích, kiến trúc.

Nắm bắt các thông tin được giới thiệu và phân tích rất chi tiết về thị trường, tại sự kiện, hàng trăm khách hàng đã đăng ký nhu cầu đặt mua tại tòa căn hộ Lotus 1. Theo đó, rất nhiều khách hàng chưa mua được căn hộ tại tòa Lotus 2 mở bán thành công trong thời gian vừa qua cũng đăng ký để được mua tòa Lotus 1, qua đó khẳng định sức hút nổi bật của phân khúc căn hộ trung tâm đô thị công nghiệp tại miền Bắc.

Hàng trăm khách hàng đăng ký nhu cầu đặt mua căn hộ Lotus 1 tại sự kiện

Tại phần cuối của chương trình, bên cạnh việc lựa chọn được căn hộ phù hợp, các khách hàng tham dự còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị với tổng giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Chị L.A – chủ nhân giải Bạch Kim với phần thưởng là một điện thoại iPhone 17 Pro hào hứng chia sẻ: "Tôi đã đăng ký mua Lotus 1 vì vị trí dự án rất đẹp và có thể nói là kết nối thuận tiện bậc nhất Bắc Giang. Hơn nữa, tòa cũ Lotus 2 đã triển khai xong và có người về ở rồi. Tôi cũng theo dõi và thấy các dự án của Chủ đầu tư TTB Group tại Bắc Giang đều đã đi vào vận hành ổn định. Vì vậy tôi khá an tâm khi chọn mua các dự án tiếp theo của chủ đầu tư TTB".

Giá trị "kép" của căn hộ cao cấp Lotus 1

Tọa lạc ngay mặt đường Trần Quang Khải - nút giao thông kết nối các trục đường chính và cách cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chỉ 1,5 km, tòa căn hộ cao cấp Lotus 1 sở hữu vị trí lợi thế bậc nhất phường Bắc Giang, lõi trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Tòa căn hộ Lotus 1 sở hữu vị trí bậc nhất trung tâm Bắc Giang

Từ đây, cư dân dự án dễ dàng tiếp cận hệ thống cơ quan hành chính tỉnh, các tiện ích nổi bật xung quanh cũng như di chuyển nhanh chóng tới các tỉnh lân cận. Cụ thể, dự án chỉ cách Bệnh viện Y học cổ truyền 200m, 300 mét tới bến xe khách Bắc Giang, 1,2 km tới Quảng trường 3/2, 1,3 km tới nhà thi đấu Bắc Giang và 1,4 km đến Bệnh viện Đa khoa…

Về giá trị nội tại, Lotus 1 được thiết kế theo phong cách Singapore với không gian rộng thoáng, mật độ xây dựng chỉ từ 35%–40%. Hệ thống tiện ích đẳng cấp bao gồm trung tâm thương mại, con đường cầu vồng, sảnh ánh sáng…cùng khu phát triển kinh tế đêm liền kề đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân. Trong số đó, điểm nhấn nổi bật nhất là không gian thương mại dịch vụ tại tầng 20 cao nhất dự án, hứa hẹn trở thành tổ hợp tiện ích trên cao hiếm có tại Bắc Giang, mang đến trải nghiệm khác biệt và nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân Lotus 1.

Điểm nhấn logia đặc biệt tại Lotus 1 được mệnh danh "vườn xanh trong hiên nhà"

Các căn hộ tại Lotus 1 có diện tích từ 54,4 – 89,3m², tối ưu không gian, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên. Đặc biệt, nhiều căn hộ sở hữu ban công được mệnh danh là "vườn xanh trong hiên nhà" với diện tích lên tới 14m2, đem lại không gian xanh mát và thư giãn tuyệt đối cho gia chủ.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Lotus 1 còn mang đến không gian sống cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn của các chuyên gia nước ngoài – kỹ sư – chuyên viên cao cấp đổ về Bắc Giang ngày càng tăng. Đây chính là lợi thế giúp Lotus 1 trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả khách mua ở lẫn nhà đầu tư muốn tạo dòng tiền ổn định, bền vững theo thời gian.

Với giỏ hàng đẹp, mức giá hợp lý và nhiều chính sách ưu đãi, Lotus 1 được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ giao dịch trong thời gian tới.

