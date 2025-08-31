LPBank đón nhận bằng khen của Thủ tướng tại Hội nghị 80 năm doanh nghiệp

Thủ Tướng: Doanh nghiệp là nòng cốt trong phát triển kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với vận mệnh đất nước. Ông khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ luôn sát cánh, chia sẻ và đồng hành để xây dựng, phát triển một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, hùng mạnh, qua đó thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn và bền vững. Đồng thời, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và sánh vai với các cường quốc năm châu – Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, việc LPBank được Thủ tướng trao tặng Bằng khen không chỉ là niềm tự hào của Ngân hàng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và đóng góp của một doanh nghiệp luôn gắn bó cùng Chính phủ và cộng đồng trong mọi giai đoạn phát triển.

LPBank hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ

Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT LPBank (thứ 3 từ phải sang) đại diện Ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác an sinh xã hội

Với triết lý kinh doanh gắn trách nhiệm xã hội, LPBank nhiều năm qua đã kiên định dành nguồn lực lớn cho các hoạt động cộng đồng, với tổng giá trị đóng góp hơn 3.566 tỷ đồng. Những con số biết nói cho thấy rõ dấu ấn của ngân hàng: gần 150 tỷ đồng được dành cho phong trào xóa nhà tạm, giúp xây dựng hơn 2.500 căn nhà kiên cố cho các hộ nghèo ở Đắk Lắk, Hà Giang, Thái Nguyên; hơn 280 trường học đạt chuẩn quốc gia đã được xây dựng; 15 Quỹ Khuyến học – Khuyến tài được sáng lập để ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ.

Không dừng lại ở đó, LPBank còn đầu tư mạnh mẽ vào các công trình văn hóa, lịch sử và thể thao, tiêu biểu như Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, hay việc đồng hành cùng nhiều giải thể thao lớn, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc và lan tỏa những giá trị bền vững.

Vị thế tiên phong – Khát vọng vươn xa

Những nỗ lực này đã góp phần đưa LPBank trở thành một doanh nghiệp trách nhiệm tiêu biểu, được quốc tế vinh danh với Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á – hạng mục Green Leadership, đồng thời nằm trong Top 10 Ngân hàng – ESG Việt Nam Xanh 2025. Đây là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn mà ngân hàng đã lựa chọn: lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng, lấy khát vọng đổi mới sáng tạo làm động lực và lấy sự đồng hành cùng Chính phủ, nhân dân làm sứ mệnh xuyên suốt.

Từ dấu ấn 80 năm đồng hành cùng đất nước, LPBank hôm nay tiếp tục khẳng định quyết tâm tiên phong, gắn bó chặt chẽ với Chính phủ, sẻ chia trách nhiệm an sinh xã hội và chung tay kiến tạo một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.



