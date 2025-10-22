LPBS tăng vốn điều lệ vượt 12.600 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa qua đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Kết thúc đợt chào bán vào ngày 15/10, LPBS đã hoàn tất phân phối toàn bộ 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Trong đó, 875,4 tỷ đồng được phân phối trong thời gian từ ngày 15/9 đến 10h ngày 15/10/2025.

Còn 2,59 triệu cổ phiếu do cổ đông từ chối quyền mua tiếp tục được phân phối cho bà Đỗ Thị Trang. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Hoàn tất đợt chào bán, LPBS nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên mức 1,26 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 12.668 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, LPBS thu về 8.780 tỷ đồng, trong đó công ty dùng 60% để đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 30% bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2026. Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, LPBS mang về 430 tỷ đồng doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế 123 tỷ đồng, tăng lần lượt 68% và 33% so với cùng kỳ.

Tất cả các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó đóng góp lớn nhất và cũng tăng mạnh nhất là lãi từ tài sản tài chính FVTPL tăng vọt từ 3 tỷ đồng lên 187 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, LPBS ghi nhận doanh thu hoạt động 976 tỷ đồng, tăng 887% và lợi nhuận trước thuế hơn 432 tỷ đồng, gấp 8,7 lần cùng kỳ.

Năm 2025, LPBS đặt mục tiêu doanh thu 1.015 tỷ đồng và lãi trước thuế 503 tỷ đồng, đều gấp hơn 5 lần kết quả thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



