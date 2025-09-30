Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

30-09-2025 - 11:16 AM | Xã hội

Nước lũ bất ngờ cuồn cuộn đổ về xã miền núi ở Thanh Hóa khiến nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân hư hỏng nặng.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng - Báo điện tử Tiền Phong

Sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi), mưa rất to kèm gió lớn từ rạng sáng đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng- Ảnh 1.

Mưa lớn khiến lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa.

Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng- Ảnh 2.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng- Ảnh 3.

Mưa lũ chia cắt nhiều bản làng, đường liên xã.

Theo báo cáo nhanh, toàn xã Trung Hạ có 32 ha lúa, 11 ha hoa màu bị ngập úng; 79 ao cá với sản lượng khoảng 12 tấn bị cuốn trôi. Hai ngôi nhà bị sập, 40 hộ dân bị sạt lở đất. Một số trường học, công trình hạ tầng, hệ thống nước sạch hư hỏng nặng; 6 công ty, doanh nghiệp bị ngập, gây thiệt hại lớn về thiết bị, nguyên vật liệu.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng- Ảnh 4.

Mưa lũ ở Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Xã đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.

Theo Phạm Trường

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển Nổi bật

Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng

Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng

10:59 , 30/09/2025
Khắc phục sự cố bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

Khắc phục sự cố bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

10:33 , 30/09/2025
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

09:45 , 30/09/2025
Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi

Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi

09:29 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên