Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng - Báo điện tử Tiền Phong

Sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi), mưa rất to kèm gió lớn từ rạng sáng đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Mưa lớn khiến lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa.

Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24.

Mưa lũ chia cắt nhiều bản làng, đường liên xã.

Theo báo cáo nhanh, toàn xã Trung Hạ có 32 ha lúa, 11 ha hoa màu bị ngập úng; 79 ao cá với sản lượng khoảng 12 tấn bị cuốn trôi. Hai ngôi nhà bị sập, 40 hộ dân bị sạt lở đất. Một số trường học, công trình hạ tầng, hệ thống nước sạch hư hỏng nặng; 6 công ty, doanh nghiệp bị ngập, gây thiệt hại lớn về thiết bị, nguyên vật liệu.

Mưa lũ ở Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Xã đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.