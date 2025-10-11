Lũ trên các sông xuống chậm, Hà Nội và 3 tỉnh bị ngập lụt đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4h sáng nay ngày 11/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) đang xuống.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Thống kê cho thấy gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã lúc 7 giờ ngày 10/10 cho biết, toàn xã có 4.041 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu bị cô lập do ngập sâu. Trong đó, 862 hộ (3.434 khẩu) đã được di chuyển đến nơi an toàn; khoảng 125 hộ (512 khẩu) vẫn nằm trong vùng có nguy cơ cao cần tiếp tục sơ tán.

Dự báo thời tiết ngày 11/10 các khu vực trên cả nước Thời tiết Hà Nội ngày 11/10 có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.