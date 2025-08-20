Lựa chọn cổ phiếu ra sao để sinh lợi lớn trong nửa năm?

VN-Index đang ở trên đỉnh lịch sử, với thanh khoản nhiều phiên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, cho thấy dòng tiền trên thị trường đang dồi dào và lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục xác lập kỷ lục mới, cơ hội đầu tư vẫn rộng mở nhưng đi kèm với không ít rủi ro.

Câu hỏi đặt ra cho nhà đầu tư lúc này không chỉ là “nên tham gia hay đứng ngoài”, mà quan trọng hơn là phân bổ danh mục như thế nào để vừa tối ưu lợi nhuận, vừa kiểm soát được rủi ro trong giai đoạn thị trường hưng phấn.

Chia sẻ tại ﻿chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh Vượng”, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ lệ 70/30.

Cụ thể, 70% đầu tư theo phương pháp "kẻ khờ". Với phương pháp này, nhà đầu tư đầu tư toàn bộ cổ phiếu và không bán ra nhiều. Đầu năm, NĐT sẽ chọn ra 6 mã cổ phiếu ưa thích nhất, thường là những mã đã tăng trong danh mục năm trước. Nguyên nhân bởi trong thị trường chứng khoán, những mã đã tăng năm trước thường dễ tăng năm sau. Sau đó, mỗi tháng sẽ mua thêm hai mã. ﻿

Phương pháp này tương tự chu kỳ đầu tư của các quỹ: mua vào từ tháng 10 đến tháng 12, sau đó bán ra vào hai thời điểm: tháng 9 và tháng 12. Song hiện đã là tháng 8, ông Đức cho rằng hơi muộn để xây dựng danh mục cho năm nay.

Với 30% còn lại, NĐT có thể lựa chọn trái phiếu (với những người không theo dõi thị trường thường xuyên) hoặc giao dịch ngắn hạn (với người bám thị trường).

Trong trường hợp thứ hai, với 30% này, NĐT không quan tâm thời điểm, mà chỉ cần có cơ hội là sẽ mua vào. Nếu thấy cổ phiếu này tốt, NĐT sẽ chuyển vào danh mục dài hạn trong tháng sau.

Một ví dụ gần đây là cổ phiếu đầu tư công. Vào đầu năm, đầu tư công không phải là ngành hấp dẫn. Trong 3 tháng cuối năm, cổ phiếu đầu tư công sẽ có rất nhiều câu chuyện do tăng tốc giải ngân. Nếu lo sợ, không dám mua vào, NĐT sẽ bỏ lỡ cổ phiếu đầu tư công trong phiên cuối tuần trước.

Theo chuyên gia VPBankS, từ nay đến cuối năm, NĐT có thể duy trì danh mục ngắn hạn khoảng 30% và mua những cổ phiếu có câu chuyện hay, tích cực, đừng lo sợ khả năng thị trường điều chỉnh. 70% tiền mặt còn lại sẽ sử dụng để mua thêm khi thị trường điều chỉnh. Nếu chưa thể duy trì tỷ lệ 70/30, NĐT hãy tích lũy dần cổ phiếu trong tháng 10 – 12, giống như các quỹ đầu tư, để đến đầu năm mới có được 70% cổ phiếu, 30% còn lại để giao dịch ngắn hạn.

﻿Cơ hội đầu tư nửa cuối năm

Bàn luận về việc nắm giữ quá nhiều cổ phiếu trong danh mục,﻿ ông Đức cho biết đã từng gặp trường hợp nhà đầu tư có tới 20-30 cổ phiếu. Những người này sẽ gặp vấn đề khi thị trường điều chỉnh, bởi không thể bán hàng chục mã trong 2 – 3 phút. Để giải quyết tình trạng này, một số CTCK có công nghệ giúp NĐT bán một phần danh mục. Thứ hai, NĐT có thể sử dụng phái sinh để giảm rủi ro trong ngắn hạn.

Khi có danh mục 20 – 30 mã, nếu cổ phiếu tăng mạnh, nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần. Bản thân chuyên gia VPBankS cho biết mình thường chốt lời thành 3 lần 30%, 50% và 100%. Nhà đầu tư thường mắc sai lầm là bán quá sớm. Nếu có cổ phiếu chiến thắng, NĐT hãy học theo Pyn Elite và bán dần cổ phiếu. Ngoài ra, với những mã quá kém, NĐT có thể học theo Dragon Capital và bán ra một nửa.

Kết hợp lại, NĐT có thể giữ lại những mã mạnh đến cuối chu kỳ, giảm bớt những mã yếu và dùng công cụ bán một phần hoặc phái sinh để tránh bối rối khi thị trường điều chỉnh.

Một câu hỏi khác được đặt ra là lựa chọn cổ phiếu nào để biến 100 thành 200 triệu trong nửa năm, ông Đức cho rằng đây là số tiền không nhiều.

Tuy nhiên, thường ﻿những người có số tiền không nhiều lại kỳ vọng tỷ suất sinh lời cao. Mà tỷ suất cao cần chấp nhận lướt sóng, chọn những mã cổ phiếu có beta cao hoặc đòn bẩy lớn. Còn hiện tại, khi chỉ số đã tăng từ 1.000 điểm lên 1.600 – 1.700 điểm, việc tìm những mã tăng gấp đôi trong nửa năm cũng khá khó khăn.

Dù vậy, cũng có một số gợi ý cho NĐT. Vào cuối sóng, lạm phát thường đi lên, và NĐT có thể lựa chọn những mã cổ phiếu hưởng lợi khi lạm phát tăng lên như: dầu khí (định giá tốt), bán lẻ xăng dầu.

" Ngoài ra, NĐT có thể lựa chọn những cổ phiếu đáp ứng được định giá cao: tăng trưởng doanh thu tốt, biên lợi nhuận gộp cao (18 – 20%). Hiện tại, cổ phiếu FPT, CMG có thể hưởng lợi từ chu kỳ AI, chuyển đổi số trong tương lai. Năm nay, chu kỳ thuộc về đầu tư công, bất động sản, chứng khoán ", chuyên gia gợi ý cơ hội đầu tư.