Lừa đảo mua hàng “trúng thưởng SH”, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989 trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài Nguyễn Thị Hồng Nhung, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 4 nghi phạm khác gồm: Nguyễn An Khang (sinh năm 2008, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Thị Ý Nhi (sinh năm 1997, trú huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Phạm Bảo Tú (sinh năm 2008, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (sinh năm 1980, trú Quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung thuê các đối tượng: Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi và Trần Gia Tài đến địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và mang theo 3 bộ máy vi tính đến lắp đặt với mục đích gọi điện để hoạt động lừa đảo.

Quá trình hoạt động, Nhung tạo nhóm Telegram tên "Áo thun nam nữ" do Nhung quản lý, đưa nhân viên tham gia vào nhóm. Nhung là người viết kịch bản lừa đảo đăng lên nhóm để nhân viên gọi điện thoại lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Các đối tượng thực hiện hoạt động lừa đảo theo kịch bản do Nhung viết sẵn với 4 lộ trình: Đầu tiên, các đối tượng gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc… sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi đồng ý, khách hàng sẽ được hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.

Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và làm giấy tờ xe.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 triệu đồng đến 9 triệu đồng.

Nếu bị hại chuyển tiền vận chuyển xe thì các đối tượng lại hỏi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt không? Nếu bị hại đồng ý thì bọn chúng lại yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức phí từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng với rất nhiều người, trong đó có 1 trường hợp trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bị lừa với tổng số tiền 637,7 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và nơi các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ 5 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng nói trên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.