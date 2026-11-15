Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật sư Hà Hải đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

| | Xã hội

Tại đại hội đại biểu lần thứ 1 của Đoàn Luật sư TPHCM sau hợp nhất 3 đoàn luật sư TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, Luật sư Hà Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm.

Ngày 15/11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) bước sang ngày làm việc thứ hai và công bố kết quả bầu nhân sự chủ chốt. Luật sư, tiến sĩ Hà Hải được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ mới.

Luật sư Hà Hải - tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 11 luật sư, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 13 luật sư, cùng Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV.

Báo cáo tại đại hội cho biết, sau dấu mốc hợp nhất ba địa phương (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), Đoàn Luật sư TPHCM hiện là tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư có quy mô lớn nhất cả nước với gần 11.000 luật sư thành viên.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư đã thực hiện hàng chục nghìn vụ án hình sự, dân sự, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Đặc biệt, năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư đạt hơn 3.255 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Đại hội đại biểu lần 1 - Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm lấy thành viên, nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm, Đoàn Luật sư TPHCM định hướng tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực pháp lý đạt chuẩn quốc tế, và sẵn sàng nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển siêu đô thị cũng như trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, tân Chủ nhiệm - luật sư, tiến sĩ Hà Hải cam kết Ban Chủ nhiệm khóa mới sẽ xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. "Chúng tôi nguyện nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh người luật sư Thành phố 'Bản lĩnh – Nhân văn – Chuyên nghiệp – Hội nhập', làm cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời phụng sự tốt nhất cho cộng đồng và sự phát triển phồn vinh của Thành phố", tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhấn mạnh.

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố Nổi bật

Cháy tại tầng 10 chung cư Goldmark City, hàng nghìn cư dân hốt hoảng sơ tán

Cháy tại tầng 10 chung cư Goldmark City, hàng nghìn cư dân hốt hoảng sơ tán Nổi bật

Vì sao TP.HCM xuất hiện cơn mưa kéo dài giữa tháng 11?

Vì sao TP.HCM xuất hiện cơn mưa kéo dài giữa tháng 11?

15:47 , 15/11/2026
Tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân SN 1985

Tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân SN 1985

15:32 , 15/11/2026
Đại biểu Quốc hội lý giải đề xuất cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Đại biểu Quốc hội lý giải đề xuất cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

15:19 , 15/11/2026
Bắt bà chủ chủ hệ thống đa cấp Nguyễn Thanh Hương SN 1965

Bắt bà chủ chủ hệ thống đa cấp Nguyễn Thanh Hương SN 1965

14:54 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên