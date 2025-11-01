Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

01-11-2025 - 09:30 AM | Xã hội

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh đã có khoảng thời gian gặp khó khăn tài chính.

Tối 31/10, dư luận sững sờ trước thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng có khoảng thời gian gặp khó khăn tài chính. Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, tháng 5/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM nộp đơn khởi kiện Công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh đến Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức (cũ), đòi khoản nợ gốc, tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Lùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt- Ảnh 1.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt gây chấn động dư luận. 

Trước đó vào tháng 1/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM và TNA Entertainment đã ký hợp đồng về việc tổ chức sự kiện một sự kiện tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý.

Trung tâm đã hoàn thành việc phối hợp tổ chức chương trình đúng theo các điều khoản của hợp đồng ký kết. Sau đó, Trung tâm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu TNA Entertainment thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng khoản tiền 324,3 triệu đồng. 

Phía Công ty TNA Entertainment đã gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền 324,3 triệu đồng thành nhiều đợt. Rồi sau đó tiếp tục nhiều lần gửi công văn xin gia hạn trả công nợ.

Sau đó, công ty của Trương Ngọc Ánh tiếp tục nhiều lần gia hạn công nợ. Đến ngày 21/10/2024, công ty này mới thanh toán đủ và Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM rút đơn kiện. 

Ngoài sự việc trên, Trương Ngọc Ánh cũng vướng ồn ào kiện tụng liên quan đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia - Công ty do cô từng làm giám đốc. 

Lùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt- Ảnh 2.

Trương Ngọc Ánh từng gặp khó khăn tài chính trước khi bị bắt. 

Hồi tháng 4/2025, chia sẻ trên báo VietNamNet, Trương Ngọc Ánh cho biết đã ổn định tài chính. Tuy nhiên, cô vẫn còn bị đối tác nợ khoản tiền lớn, gần 30 tỷ đồng và nhiều khoản nợ nhỏ chưa đòi được. Cô nói có thể sẽ phải ra tòa để giải quyết chuyện này, đồng thời tiết lộ bản thân đã phải bán tài sản để trả nợ. 

Nữ diễn viên nói thêm, nhiều người nghĩ Trương Ngọc Ánh giàu "nứt đố đổ vách" nhưng sự thật không phải vậy. "Chỉ là trông tôi sang trọng một chút thôi! Đời thường, tôi sống rất bình dân", Trương Ngọc Ánh nói. 

Cô cũng bộc bạch, năm ngoái (2024 - PV) bản thân đã mất nhiều thứ, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm, nhưng sau đó cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà Nổi bật

Bất ngờ về hơn 500 lượng vàng 'Hậu Pháo' đang xin bán

Bất ngờ về hơn 500 lượng vàng 'Hậu Pháo' đang xin bán Nổi bật

Tin quan trọng tất cả giáo viên và học sinh trên cả nước phải nắm được

Tin quan trọng tất cả giáo viên và học sinh trên cả nước phải nắm được

11:36 , 01/11/2025
Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

11:13 , 01/11/2025
Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa

10:59 , 01/11/2025
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

10:42 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên