Lương hưu dưới 7 triệu/tháng vẫn sống nhàn: 5 nguyên tắc quản lý hưu trí giúp không lo thiếu trước hụt sau

THU NHẬP DƯỚI 7 TRIỆU/THÁNG: LÀM SAO ĐỂ SỐNG NHÀN MÀ KHÔNG LO THIẾU TIỀN?

Giả sử bạn 60 tuổi, vừa nghỉ hưu, tổng thu nhập cố định mỗi tháng là 6.200.000đ, gồm:

Lương hưu: 5.000.000đ

Làm thêm 1–2 buổi/tuần: 1.200.000đ

Khoản thu nhập này nhìn thì ít, nhưng nếu chia quỹ hợp lý, bạn vẫn có thể duy trì cuộc sống gọn gàng – không áp lực – đủ đầy cơ bản.

Dưới đây là 5 nguyên tắc dành riêng cho người thu nhập thấp khi nghỉ hưu.

1. CHIA NGAY THÀNH 4 QUỸ – ĐÂY LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT

Với thu nhập thấp, càng phải chia quỹ rõ ràng, tránh để tiền “chảy đi không dấu vết”.

Công thức nên dùng: 60 – 20 – 15 – 5

Quỹ Tỷ lệ Số tiền (đ/tháng) Dùng để làm gì – Thiết yếu 60% 3.720.000 Ăn uống, điện nước, thuốc cơ bản, SIM, gas – Quỹ y tế & dự phòng 20% 1.240.000 Thuốc men, khám bác sĩ, mua BHYT, khoản ốm đột xuất – Chất lượng sống 15% 930.000 Giao lưu bạn bè, quà nhỏ, chăm sóc tinh thần – Tiết kiệm nhỏ 5% 310.000

Gửi tiết kiệm, phòng việc lớn

✔ Nhiều người hưu trí bỏ qua “chất lượng sống”, nhưng 7–900 nghìn/tháng cho niềm vui giúp tinh thần mạnh hơn, đỡ ốm vặt, nghĩa là… tiết kiệm y tế về lâu dài.

2. ƯU TIÊN SỨC KHỎE – VÍ NHỎ NHƯNG PHẢI CÓ LƯỢNG DỰ PHÒNG

Chi phí y tế là lý do lớn nhất khiến người thu nhập thấp vỡ quỹ.

Các nguyên tắc vàng:

- Luôn dành tối thiểu 1–1,2 triệu/tháng cho y tế.

- BHYT phải có, dù thu nhập chỉ 5 triệu. Khi có bệnh, chi phí giảm tới 70–80%.

- Ưu tiên thuốc chính, không mua thực phẩm chức năng đắt đỏ theo quảng cáo.

Mẹo tiết kiệm:

- Tái khám vào buổi sáng để giảm chi phí.

- Dùng thẻ BHYT đúng tuyến để giảm tối đa chi phí khám.

3. ĐIỀU CHỈNH CHI TIÊU – CẮT 5 KHOẢN DỄ “NUỐT” TIỀN

Với người chỉ có 6–7 triệu/tháng, không được phép chi theo thói quen cũ.

5 khoản nên cắt hoặc giảm mạnh:

- Ăn ngoài quá thường xuyên – tốn gấp đôi nấu ở nhà

- Mua đồ theo xúc động – quần áo, đồ decor, đồ gia dụng “cho vui”

- Đi siêu thị cuối tháng – dễ mua nhiều do cảm xúc

- Tiếp khách không cần thiết – chi phí trà nước, quà cáp

- Dùng nhiều dịch vụ tiện lợi – ship đồ ăn, ship thực phẩm mỗi ngày

Tips áp dụng ngay:

- Nấu 3–4 món dùng cho 2 bữa để tiết kiệm gas và công nấu

- Uống trà/nước lọc thay vì nước đóng chai

- Mua theo combo rẻ: rau – củ – thịt theo tuần

4. LẬP “BẢNG CHI TIÊU HƯU TRÍ 1 THÁNG” – CÀNG THẤP TIỀN CÀNG CẦN RÕ

Bảng mẫu cho thu nhập 6.200.000đ/tháng

Hạng mục Số tiền (đ) Gợi ý thực tế Gạo + thực phẩm cơ bản 1.300.000 Mua rau theo mùa, hạn chế trái cây nhập Điện nước – gas 450.000 Tắt thiết bị khi không dùng Thuốc cơ bản 300.000 Bệnh nhẹ dùng thuốc kê đơn phổ biến BHYT + khám bệnh 900.000 Đăng ký BHYT đúng tuyến để tiết kiệm Đi lại 250.000 Ưu tiên đi bộ – xe bus Chất lượng sống 930.000 Câu lạc bộ dưỡng sinh – bạn bè – đọc sách Dự phòng – tiết kiệm 310.000 Gửi ngân hàng đều mỗi tháng Tổng 6.440.000 Chênh nhẹ nhưng kiểm soát được

Bạn có thể điều chỉnh bảng theo nhu cầu thực tế, nhưng nguyên tắc bám sát 60–20–15–5 thì không đổi.

5. TĂNG THU NHẬP NHỎ – ĐÂY LÀ “CÁNH CỬA” CHO NGƯỜI 5–7 TRIỆU

Người lớn tuổi không thể làm việc nặng, nhưng hoàn toàn có thể tăng 1–1,5 triệu/tháng nếu chọn đúng việc:

Gợi ý phù hợp:

- Trông trẻ 1–2 giờ/ngày

- Nấu ăn giúp 2 bữa/ngày cho hộ gia đình

- Bán hàng online nhỏ (trà, đồ khô, đồ handmade)

- Giữ xe, trông nhà theo giờ

- Chăm cây – chăm thú cưng khi hàng xóm đi vắng

Tăng thêm 1 triệu/tháng giúp bạn không phải đụng vào quỹ dự phòng, đồng nghĩa tuổi già dễ thở hơn rất nhiều.

KẾT LUẬN: ÍT TIỀN VẪN SỐNG NHÀN NẾU BIẾT QUẢN

Sống với thu nhập 6–7 triệu/tháng hoàn toàn khả thi nếu bạn:

- Chia quỹ đúng ngay từ đầu

- Ưu tiên sức khỏe

- Cắt chi tiêu cảm xúc

- Ghi rõ bảng chi tiêu hưu trí

- Tăng thêm thu nhập nhẹ nhàng

Tuổi già không nhất thiết phải vất vả. Chỉ cần rõ ràng từng khoản, bạn sẽ sống đủ – an toàn – không phụ thuộc ai.